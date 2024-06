Ľudia nachádzajú opustené schody v strede hôr. Desivá záhada hovorí o portáli do inej dimenzie či o posadnutí diablom

Nedávno sme sa pokúsili rozlúštiť legendy o kmeňoch divokých kanibalov, ktorí mali v amerických národných parkoch unášať malé deti. Podobný príbeh so sebou niesla aj opustená kalifornská vila, v ktorej mali bezdôvodne umierať ľudia a ktorá mala byť posadnutá temnými silami.

Medzi najznámejšie záhadné legendy patrí virálny príbeh, ktorý vďaka sociálnym sieťam ako YouTube či TikTok videli už milióny ľudí. Hovorí o tajomných opustených schodoch, ktoré ľudia môžu nájsť len vtedy, ak zájdu dostatočne hlboko do lesa.

Entity, ktoré vás prenesú v čase a realite

Pôvod legendy vieme na internete datovať do roku 2017. V tomto roku podľa stránky Globals Mom Magazine vydal svedectvo dôstojník SAR. Ten narazil počas pobytu v lesoch na schody, ktoré vyzerali, akoby ich niekto umelo vsadil do priestoru. „Nepribližujte sa k nim,“ napísal k príspevku.

Hororový príbeh so záhadnými schodmi priniesol aj užívateľ Redditu. Ten tvrdil, že ho počas vychádzky v lese začal naháňať túlavý pes. Počas úniku narazil na záhadné opustené schody, na ktoré vyšiel bez akéhokoľvek zaváhania. Až na vrchole si uvedomil, že jeho vnímanie odrazu zmenilo formu. Akoby sa mu celá realita trochu posunula. Pri hľadení dolu mal pocit, že zažíva čosi, čo by mohlo byť skoro mystickým zážitkom. Keď napokon zišiel dolu a vrátil sa do mesta, zistil, že od jeho odchodu prešlo 5 rokov.

Ako však upozorňuje web Drift Travel, nejde o modernú legendu. Mýtus o opustených schodoch v lesných hlbinách sa má tradovať už celé generácie. Nájdeme ho v kultúrach na celom svete. Vďaka tomu vznikol podľa autora článku akýsi „gobelín vzájomne prepojeného folklóru“ – od európskych kultúr po natívne americké kmene Cherokee a Navajo, legendy tohto druhu nájdeme skoro na celom svete.

Kým v Európe majú byť tajomné štruktúry pozostatkami starovekých miest plných mágie, natívne kmene hovoria o bránach pre duchov. Objavuje sa tiež legenda o tom, že schody vedú k skrytým pokladom.

Pôvod obľúbených príbehov v známych creepypastách

Čo sa týka moderných príbehov, všetky známe verzie schodov – portálov, či diabolských schodov, vieme dohľadať krátkym prieskumom na stránkach, ktoré publikujú populárne creepypasty. Creepypasta je moderný formát rozprávania vymyslených príbehov, ktoré majú v čitateľovi vyvolať pocit znepokojenia. Pri konzumovaní takéhoto obsahu, väčšinou písaného v prvej osobe, má mať príjemca pocit, že prežíva mystický zážitok spolu s autorom.

Creepypasty sú teda modernou formou hororovej fikcie. Zároveň patria k najpopulárnejším verziám textového hororu v dnešnej dobe. Aj pokiaľ nepatríte k fanúšikom hororu, na niektoré najznámejšie creepypasty ste na internete museli naraziť.

Medzi preslávené príbehy patrí napríklad posadnutá hra z deep webu s názvom Sad Satan, fiktívny ruský spací experiment, či zabudnutá časť kreslenej rozprávky Mickey Mouse, pri ktorej diváci páchali samovraždu. Nájdete tam aj notoricky známy príbeh, akým je napríklad Slenderman, a hlavne, vyššie spomínané schodiská v lesoch.

Známy príbeh dôstojníka, ktorý presvedčil množstvo ľudí o tom, že záhadné schody v lesoch sú skutočné, bol originálne pridaný na sociálnu sieť Reddit pod značkou r/nosleep. Ide o sekciu, kde užívatelia pridávajú strašidelné (a hlavne vymyslené) historky. Creepypastu dodnes nájdete pomocou ľahkého vyhľadávania na stránke Creepypasta Fandom.

Klam spájajúci náhodné úkazy

Web Drift Travel nakoniec upozorňuje, že ľudia majú tendenciu hľadať spojitosti tam, kde žiadne nie sú. Tento logický omyl je pre mozog prirodzenou záležitosťou. Ľudia chcú vyhľadávať vzorce a patenty v úkazoch a fenoménoch.

Môže sa preto stať, že si niekoľko náhodných úkazov prirodzene spoja do jedného konceptu. Takéto premýšľanie ale patrí k takzvaným argumentačným faulom, ktorý poznáme ako klam spojujúci náhodné úkazy.

V skutočnosti dnes nemáme zaznamenaný ani jediný potvrdený prípad stretnutia s podobnou štruktúrou v reálnom čase.

Áno, nedostatok hmotných dôkazov možno nie je priamy dôkaz toho, že schody nemôžu existovať, ako skeptici však tvrdíme, že celá záležitosť je šikovnou kombináciou ľudskej tendencie vymýšľať si korenisté príbehy a popularitou samotnej legendy. Čo si o tom myslíte vy?

