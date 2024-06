Poučte sa z chýb iných motoristov: Takto si v zahraničí kúpite diaľničnú známku vždy za tú najlepšiu cenu

Prichádza leto a mnohí ľudia sa rozhodnú aspoň na niekoľko dní prerušiť bežný pracovný stereotyp a zamieriť na dovolenku. Ak už teraz viete, že na dovolenku vyrazíte do zahraničia a vlastným autom, je vysoko pravdepodobné, že sa nevyhnete kúpe diaľničnej známky v niektorej z európskych krajín. Ak ale urobíte chybu, ktorú robia mnohí iní motoristi, môžete sa poľahky pripraviť aj o desiatky eur.

Viacerí sprostredkovatelia

Kúpa diaľničnej známky neznie ako niečo zložité. Vo všeobecnosti máte dve možnosti. Buď si známku zaobstaráte na čerpacej stanici v danej krajine či na predajnom mieste pri vstupe do krajiny, alebo túto kúpu realizujete cez internet. A práve druhá možnosť sa vám nemusí vždy vyplatiť.

Na internete môžete totiž naraziť, okrem oficiálnych štátnych stránok, ktoré vám diaľničnú známku predajú, aj na rôzne iné, povedzme „špekulatívne“, stránky. Tie vám túto službu, teda kúpu diaľničnej známky zrealizujú takisto, avšak za vyššiu cenu. Poplatok za využívanie diaľnice tak uhradený mať budete, no preplatíte ho.

Často sa stáva, že ak napíšete do internetového vyhľadávača napríklad výraz: „Diaľničná známka Rakúsko“ prípadne „Diaľničná známka Maďarsko“ objavia sa vám rôzne sponzorované odkazy, ktoré vám ponúkajú predaj diaľničnej známky. Pravdou je, že keď sme tieto výrazy zadali v anglickom jazyku, ponúklo nám už oficiálneho predajcu, avšak nemusí to byť pravidlom.

Mnohé z týchto odkazov sú iba sprostredkovatelia a zaplatíte tak vždy viac. Kým v prípade maďarských stránok je to len o približne dve či tri eurá, pri jednej rakúskej stránke zaplatíte o 7 a pol eura viac, a to sa bavíme len o desaťdňovej známke. V prípade, ak by ste si takto kupovali diaľničnú známku na dlhšie obdobie, preplatili by ste desiatky eur.

Prakticky v každej krajine, ktorá ponúka kúpu diaľničnej známky, sa môžete stretnúť aj s takouto sprostredkovateľskou spoločnosťou, ktorá vám chce predať totožný produkt za viac.

Aké je riešenie?

Aby ste sa nenechali nachytať, vždy je dobré nájsť oficiálneho predajcu diaľničných známok v danej krajine. To môže byť niekedy problém, ako sme sa mohli presvedčiť pri jednoduchom zadávaní do vyhľadávača.

V prvom rade by ste mali zamieriť na stránku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Po vyhľadaní krajiny, do ktorej cestuje, či cez ňu prechádzate, by ste si mali nájsť informácie pre motoristov a v nich informácie o diaľničných známkach, kde by ste mali dostať informáciu o ich oficiálnom predajcovi.

Keď sme to skúšali, v prípade Rakúska sme sa ľahko dostali na oficiálneho predajcu, avšak v prípade Maďarska tam bola síce uvedená informácia o portáli, kde sa známka predáva, no nedalo sa na ňu prekliknúť. Nižšie v texte je dokonca uvedená „Mapa spoplatnených cestných úsekov“, a keď na ňu kliknete, tak sa dostanete práve na sprostredkovateľskú spoločnosť predávajúcu diaľničné známky, čo pokladáme za nepríjemnú chybu zo strany nášho ministerstva. Síce informáciu o spoplatnených úsekoch tam nájdete, no ak si myslíte, že si rovno aj oficiálne kúpite diaľničnú známku, ste na omyle.

Inou alternatívou je využitie stránky tools.eu. Nejde síce o nejakú oficiálnu nadnárodnú stránku, avšak po kliknutí na vybranú krajinu dostane motorista všetky potrebné informácie a hlavne, nájde na nej odkaz na oficiálnych predajcov diaľničných známok v danej krajine.

Overujte

V prípade ak cestujete do krajiny, kde ste si diaľničnú známku predtým nekupovali, overujte si informácie z viacerých zdrojov. Pozrite si stránku nášho ministerstva zahraničných vecí a porovnajte si zistenia napríklad s vyššie uvedenou stránkou a do vyhľadávača zadávajte výrazy napríklad v angličtine a nie v materinskom jazyku. Rovnako sa pokúste zistiť oficiálnu cenu diaľničných známok pre danú krajinu na aktuálny rok a porovnajte si ju s tým, koľko máte na internete zaplatiť. Ak sumy nebudú sedieť, minimálne zvýšte opatrnosť.

Inou možnosťou je kúpa diaľničnej známky počas cesty do danej krajiny. Taktiež si ale budete musieť zistiť, kde si ju môžete kúpiť a vždy voľte oficiálne predajné miesta či poverené čerpacie stanice.

