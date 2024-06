Mamička požiadala o pomoc s úlohou z matematiky pre druhákov. Ľudia sa chytajú za hlavu, vyriešiť ju je nemožné

Zúfala mamička zverejnila domácu úlohu svojho syna na sociálnej sieti, dúfajúc, že jej ju niekto pomôže vyriešiť. Ako sa však ukázalo, nebola jediná, ktorej zamotala hlavu.

Ako píše portál little THINGS, žiak druhého ročníka musel riešiť náročnú úlohu a nevedel si s ňou rady, preto požiadal o pomoc svoju mamu. Ani mama Angie Warnerová však nevedela, ako tento príklad vyriešiť, a tak úlohu z matematiky zverejnila na internete. Príklad pre druhý ročník tak zamotal hlavy stovkám ľudí a všetci náhle chceli vedieť, aká je správna odpoveď tejto zdanlivo neriešiteľnej úlohy.

Znenie úlohy

Angie zverejnila zadanie úlohy v mamičkovskej skupine na facebooku. Úloha znie zdanlivo jednoducho: „Na výstavu je prihlásených 49 psov. Malých psov je prihlásených o 36 viac ako veľkých. Koľko malých psov je prihlásených do súťaže?“

Mnohí ľudia si hneď mysleli, že riešenie je 36, ale v skutočnosti to nie je správne. Ak je totiž 13 veľkých psov a 36 malých psov, je to síce 49, ale to znamená, že malých psov je len o 23 viac ako veľkých a nie o 36.

Angie neskôr zašla za učiteľkou svojho syna, aby zistila správnu odpoveď, no na jej prekvapenie, aj učiteľka priznala, že v zadaní očividne spravila chybu a úloha je neriešiteľná. Teda, dá sa vyriešiť, ale rozhodne nie druháckymi počtami a s výsledkom, ktorý vás šokuje.

Riešenie príkladu