Volebná účasť v eurovoľbách dosiahla rekord: Títo poslanci by nás mali zastupovať v europarlamente

Slovensko bude v Európskom parlamente zastupovať päť politických strán – Progresívne Slovensko (27,81 percenta), Smer-SD (24,76 percenta), Republika (12,53 percenta), Hlas-SD (7,18 percenta) a Kresťanskodemokratické hnutie (7,14 percenta). Podľa neoficiálnych výsledkov, ktoré agentúre SITA poskytli dva od seba nezávislé dôveryhodné zdroje, zostala tesne pred bránami europarlamentu opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 4,92 percenta hlasov. Päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti tesne nedosiahla ani mimoparlamentná strana Demokrati, ktorej odovzdalo hlas 4,68 percenta voličov.

Do Bruselu nepôjdu ani zástupcovia Maďarskej aliancie (3,88 percenta). Pohorela aj koalícia hnutia Slovensko a strany Za ľudí (1,98 percenta) a tiež vládna Slovenská národná strana, ktorej sa podarilo dosiahnuť len 1,90-percentný výsledok. Úplne prepadli aj Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko s výsledkom 0,48 percenta hlasov.

Volebná účasť dosiahla 34,38 percenta, čo je najviac v histórii eurovolieb na Slovensku. V posledných eurovoľbách v roku 2019 bola na úrovni 22,74 percenta.

Na hlasovaní sa celkovo zúčastnilo 1 505 176 voličov, z toho obálku odovzdalo 1 503 639 voličov. Najúspešnejšiu stranu Progresívne Slovensko volilo podľa neoficiálnych výsledkov 410 844 ľudí. Smeru-SD odovzdalo svoj hlas 365 794 voličov a Republike 185 137 voličov. Hlas-SD volilo 106 076 ľudí a za KDH hlasovalo 105 602 voličov.

Za Progresívne Slovensko by sa malo do europarlamentu dostať prvých 6 poslancov z kandidátky. Líder kandidátky Ľudovít Ódor, Ľubica Karvašová, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Michal Wiezik a Lucia Yar. Vyplýva to z ďakovnej fotografie, ktorú zverejnili úspešní kandidáti na sociálnej sieti.

Za stranu Smer sa do europarlamentu dostala europoslankyňa Monika Beňová, Ľuboš Blaha, Erik Kaliňak, Judita Laššáková a Katarína Roth Neveďalová. Informovala o tom europoslankyňa Beňová na sociálnej sieti. Blaha aj Kaliňák si mandát uplatnia, potvrdil to poslanec Tibor Gašpar v relácii televízie TA3.

Kto získal dva mandáty za Hnutie Republika, zatiaľ známe nie je.

Za stranu Hlas sa do europarlamentu mal dostať Branislav Ondruš, ktorý sa mal prekrúžkovať z druhého miesta a za stranu KDH mala získať mandát súčasná europoslankyňa Miriam Lexmann, píše Štandard.