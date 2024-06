Dunaj, k vašim službám čaká obrovský zvrat. Fanúšikovia veria v zápletku, aká tu ešte nebola

Do konca šiestej série ostáva už len pár epizód, no tá sedemnásta poriadne zamiešala kartami. Fanúšikovia sa však obávajú, že sa to dokonca stihne zvrtnúť ešte viac.

Hoci sa mnohí obávali, že obľúbená postava v Dunaji, k vašim službám zomrie po tom, ako ju postrelil sériový vrah, ukázalo sa, že jej dejová linka ešte neskončila. Vyzerá to totiž tak, že sa jej konečne podarí útek s milovaným Kasperom a raz a navždy sa zbaví svojho manžela. Diváci sa však obávajú, že sa to celé ešte viac zvrtne a Lena sa ocitne v neľahkej situácii.

Uverí v jej smrť?

Posledná epizóda Dunaja, k vašim službám priniesla nečakaný zvrat. Lena s pomocou doktorky nafingovala vlastnú smrť. Konečne tak bude môcť ujsť s Kasperom bez toho, aby na to prišiel jej muž. Niektorí fanúšikovia seriálu sú však stále presvedčení, že Holubec nájde spôsob, ako ich útek prekaziť. „Keď jej Holubec chytil ruku, skúšal pulz a usmieval sa. Myslím, že neuverí, že umrela,“ priznala jedna diváčka v komentároch. Ďalšia sa pridala: „Keď ju chytil za zápästie, vyzeralo to, ako by vyskúšal, či jej bije srdce.“

Popis k 18. epizóde je však viac než nádejný, keďže v ňom stojí: „Holubec konečne pochopí, čo celý čas nevidel, no možno je príliš neskoro…“

Pomôže jej sestra