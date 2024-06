Najväčšia záhada filmovej pecky Sedem je rozlúštená: Odhalilo sa, ako vyzerá to, čo bolo v krabici

Film Sedem, alebo ak chcete Se7en, patrí medzi kultové snímky. Aj keď uzrel svetlo sveta ešte v roku 1995, dodnes dokáže popliesť hlavy mnohým. Koniec filmu vám možno vyrazil dych, no zostala tu jedna vec, ktorá nebola ukázaná. Pamätáte sa ešte na krabicu, ktorú Morgan Freeman otvoril v záverečnej sekvencii? Kým on videl, čo je dnu, my nie. No ako vysvetľuje portál LADbible, nie je to úplná pravda.

Ako sme už načrtli, Sedem prináša okrem iného brutálne herecké obsadenie v podobe Brada Pitta a už spomínaného Morgana Freemana. Nechýba ani Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey a ďalší.

Ukazuje dvojicu policajtov, ktorí pátrajú po vrahovi, ktorý má na svojom konte sedem vrážd podľa siedmich smrteľných hriechov. Okamžite vás vtiahne svojou atmosférou a nezabúda dávkovať poriadne prekvapenia. Ak ste film Sedem náhodou nevideli, nebudeme vám viac prezrádzať, no určite vám ho odporúčame.

V záverečnej sekvencii sa objaví krabica, v ktorej diváci jednoducho vedia, čo v nej bolo, aj keď to na obrazovkách nevideli. No pravda je taká, že čo sa v nej nachádza, môžete zazrieť, ale v úplne inom filme.

Aby ste videli, ako vyzeralo „to“ v krabici, musíte si pozrieť úplne iný film

Aj keď nie je tajomstvo, čo sa v krabici nachádza, ak ste film náhodou nevideli, nebudeme vám prezrádzať jeho dôležitú časť. Videli sme však len to, že krabica bola otvorená a ostatné bolo ponechané našej predstavivosti.

No „vec“ z krabice ste mohli vidieť na vlastné oči okrem Morgana Freemana aj vy. Avšak nie v snímke Sedem, ale vo filme Nákaza (Contagion) z roku 2011, prezradila to užívateľka @glittering_ghostwriter na TikToku.

Chytro to doň zakomponovali

Jej video má cez 666-tisíc pozretí a vysvetľuje v ňom, že vo filme Sedem sme nikdy nevideli, čo sa v krabici nachádza a dodáva, že o pár rokov nato sa to zmenilo práve vďaka filmu Nákaza, kde, mimochodom, tiež hrá Gwyneth Paltrow. „To“, čo sa v krabici nachádzalo, môžete vidieť konkrétne v scéne s pitvou. Ak si pozriete oba filmy, budete vedieť, ako spolu tieto scény súvisia a ako dokonale to tvorcovia vymysleli.

Čo sa týka filmu Sedem, napriek tomu, že tvorcovia si danú „vec“ dali vyrobiť, bolo vynikajúcim krokom, že sme ju tu nevideli a naša fantázia mohla pracovať na plné obrátky.

