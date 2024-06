Vodiči, pozor, ceny palív budú klesať: V týchto krajinách sa pri ceste na dovolenku oplatí natankovať

Ceny benzínov a motorovej nafty by mali na slovenských čerpacích staniciach naďalej klesať. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, zlacňovanie cien palív by malo pokračovať aj v okolitých krajinách EÚ. Naďalej však platí, že v regióne máme spolu s Rakúskom najdrahší benzín. Oproti Maďarsku a Slovinsku o takmer 10 centov a oproti Česku a Chorvátsku o vyše päť centov.

Naftu máme spolu s Českom a Slovinskom najlacnejšiu v regióne, keď sa vo všetkých zmienených krajinách pohybuje tesne pod 1 euro a 50 centami. „Najdrahšia nafta v rámci regiónu je v Rakúsku s cenovkami vysoko nad 1 eurom a 55 centami. Nad 1 eurom a 50 centami je aj v Maďarsku, Poľsku a Chorvátsku,“ dodal Pánis.

Domáce ceny benzínu sú podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka napriek poklesu z posledného týždňa aj naďalej najvyššie spomedzi okolitých krajín. Výnimkou je Rakúsko, kde je cena ešte vyššia. „Cena nafty je však nižšia, o niečo lacnejšie ju vieme natankovať iba v Česku,“ podotkol Boháček.

Ak by sme sa rozhodli ísť na dovolenku autom, tak napríklad pri ceste do Chorvátska sa nám oplatí natankovať plnú nádrž benzínu v Maďarsku a následne ju doplniť priamo v Chorvátsku za 1,55 eura za liter. „Ak tankujeme naftu, doplna sa nám oplatí natankovať ešte doma, keďže v cieli by sme zaplatili o 4 eurocenty na litri viac,“ dodal Boháček.

Ak je našou auto-dovolenkovou destináciou vzdialenejšie Bulharsko, či Rumunsko, oplatí sa nám smerovať tankovanie až na cieľ, kde vieme ušetriť na benzíne i nafte.

„Pri ceste do Talianska sa nám vyplatí tankovať ešte doma, keďže „po ceste“ aj priamo v krajine sú ceny pohonných látok vyššie v priemere o 15 centov na liter,“ uviedol Boháček. Ak by sme chceli ísť na sever Európy, tam sú ceny benzínov a nafty dlhodobo drahšie. Napríklad v takom Nórsku si priplatíme za benzín aj 30 centov na liter a za naftu približne 20 centov na liter.

Ceny palív by mali klesať

Ostatný vývoj na ropnom trhu bude podľa Pánisa znamenať, že na našich čerpacích staniciach by mal pretrvávať sklon k zlacňovaniu palív v najbližších dňoch. Najpredávanejší 95-oktánový benzín by sa mohol podľa neho ponoriť viac pod 1 euro a 60 centov a nafta by sa mohla približovať k 1 euru a 45 centom.

Situácia na ropnom trhu celkovo napriek začiatku letnej motoristickej sezóny naznačuje skôr pravdepodobnejší pokles cien.

„Výhľad pre leto preto volíme nateraz ako klesajúci, čo by malo podporovať v poklese aj ceny pohonných látok u nás a medziročne môžeme v priebehu leta tankovať benzín i naftu v priemere aj o 10 eurocentov za liter lacnejšie,“ konštatoval Boháček s tým, že situáciu by mohli komplikovať prípadné neočakávané geopolitické riziká, ktoré by zvýšili ceny ropy, no aktuálne sú tromfy v rukách takzvaných medveďov na trhu.

Priemerné ceny palív na domácich čerpacích staniciach v 22. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR klesli. Natural 95-oktánový benzín sa v priemere predával za 1,610 eura za liter (-1 eurocent na liter) a 98-oktánový benzín za 1,828 eura za liter (-1 eurocent na liter). Liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere za 1,497 eura za liter, čo je cenovka, ktorú sme naposledy videli v júli minulého roka.

Ropa klesala tretí týždeň po sebe, keď stratila vyše dve percentá. Severomorský benchmark Brent sa miestami obchodoval pod 77 dolármi a texaská zmes WTI pod 73 dolármi po tom ako obchodníci vnímali rozhodnutie kartelu OPEC+ o predlžení škrtov v ťažbe do konca roka 2025 za nedostatočné na vybalansovanie dopytu a ponuky na trhu. „Navyše, zdá sa, že združenie hodilo úsiliu vytlačiť cenu ropy k trojciferným úrovniam „do ringu uterák“ a od jesene naznačilo postupné zvyšovanie produkcie, keď zredukuje časť dobrovoľných škrtov v ťažbe,“ podotkol Pánis.

Podľa analytika je možné, že reakcia trhových hráčov na kroky OPECu+ mohla byť trocha prestrelená a pred letom, keď je sezónne najvyšší dopyt po rope, môže prísť k odrazu jej cien. „Rast komodity však bude zrejme len limitovaný, keď sa ukazuje, že trh je dobre zásobený, k čomu prispieva aj skutočnosť, že mnohé krajiny kartelu ťažia nad rámec dohodnutých limitov,“ uzavrel Pánis.