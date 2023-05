The Weeknd tvrdí, že zabudol spievať. Kvôli problémom zrušil aj koncert, má to však bizarný dôvod

The Weeknd, vlastným menom Abel Tesfaye, sa fanúšikom už čoskoro predstaví aj ako herec. Žiariť by mal po boku Lily-Rose Depp v novom seriáli The Idol, ktorý má svoju premiéru už 4. júna. Práve uvedený seriál má stáť za tým, že The Weeknd zabudol, ako spievať.

V Los Angeles zrušil koncert

Ako uvádza portál Unilad, ešte v septembri minulého roka zrušil spevák vypredaný koncert v Los Angeles. Dôvodom mala byť strata hlasu, ktorú deklaroval osobne pred davom ľudí. „Neviem, čo sa práve stalo, ale práve som stratil hlas,“ povedal vtedy fanúšikom Tesfaye. Nedávno sa však s poslucháčmi podelil o celkom bizarnú skutočnosť, ktorá mala byť dôvodom jeho septembrového zlyhania.

Podľa Abela za to môže seriál The Idol, v ktorom sa spevák predstaví po boku dcéry Johnnyho Deppa. „Moja teória je, že som zabudol spievať, pretože som hral Tedrosa – postavu, ktorá nevie spievať,“ podelil sa o svoj názor s fanúšikmi.

„Možno sa na to pozerám príliš hlboko, ale bolo to strašné. Ako The Weeknd som nikdy nevynechal koncert. Vystupoval som s chrípkou. Na tom pódiu aj zomriem, ale s mojou mysľou sa v tej chvíli dialo niečo veľmi komplikované,“ pokračoval slávny umelec. V tejto chvíli všetci fanúšikovia veria, že problémy sú už minulosťou, nakoľko Abela čaká, okrem iného, aj európska časť veľkého turné.