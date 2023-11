Tento seriál by ste si mali pozrieť čo najskôr: Je hitom Netflixu, ľudia ho milujú, nevedia sa od neho odtrhnúť

Halloween už máme za sebou, no Vianoce sú ešte ďaleko, mnoho ľudí tak uvažuje nad tým, čo dobrého si večer pozrieť. Máme pre vás tip na seriál, ktorý si ľudia zamilovali, dokonca ho považujú za fenomenálny. Hlavných úloh sa chopili herecké hviezdy ako Hugh Laurie či Mark Ruffalo.

Tento seriál by ste určite mali vidieť

Ak by ste si radi pozreli niečo dobré, no neviete si vybrať, jednoznačne by ste mali vidieť All the Light We Cannot See (Svetlo, ktoré nevidíme). Seriál rozpráva pozoruhodný príbeh o tom, ako sa počas druhej svetovej vojny stretli cesty slepého francúzskeho dievčaťa Marie-Laure (hrá ju Aria Mia Loberti) a mladého nemeckého vojaka.

Dievča a jej otec Daniel LeBlanc (Mark Ruffalo) utekajú z Nemcami okupovaného Paríža a zároveň strážia legendárny diamant. Za každú cenu musia zabrániť tomu, aby padol do rúk nacistov. Marie-Laure a Daniela ale prenasleduje gestapák, ktorý sa snaží získať kameň pre svoje vlastné ciele. Otec s dcérou napokon nájdu útočisko v St. Malo. Ubytujú sa u samotárskeho strýka, ktorý v rámci odboja vysiela tajné rozhlasové vysielanie.

Ľudia nešetria slovami chvály, ale aj kritiky

Miniséria je natočená podľa rovnomenného románu oceneného Pulitzerovou cenou. Ľudia na sociálnej sieti X (predtým Twitter) nešetria slovami chvály. Mnohí priznávajú, že chceli skúsiť prvý diel, no napokon si celú sériu pozreli na jedno posedenie, dokonca nemohli zaspať, kým to celé nedopozerali.

All the Light We Cannot See is the #1 show on Netflix for the second week in a row! pic.twitter.com/wgZZMKJsUB — Netflix (@netflix) November 14, 2023

Na IMDb má seriál v súčasnosti hodnotenie 7,7 a na ČSFD získal 75 %. Samozrejme, tak ako vždy, aj v tomto prípade sa nájde zopár kritikov. Minisérii ľudia v komentároch na ČSFD vyčítajú, že je to nudná, úplne zbytočná a rozťahaná rozprávka, ktorá so skutočnou históriou nemá veľa spoločného.