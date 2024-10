Táto skupina Slovákov má dôvod na radosť, od štátu dostanú 5-tisíc eur. Musia však splniť tieto podmienky

Policajti a príslušníci ďalších bezpečnostných zložiek môžu od októbra požiadať o jednorazový dočasný stabilizačný príspevok a tiež dočasný náborový príspevok. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, ktorá mení aj zákon o finančnej správe. Zmena zákona v utorok nadobudla účinnosť.

Podľa Ministerstva vnútra SR zmeny prispejú k zvráteniu nepriaznivej personálnej situácie v týchto zložkách. Novela podľa neho prinesie zlepšenie podmienok odmeňovania, ako aj udržateľnosť príslušníkov. Príspevky sa zaviedli aj pre ozbrojených príslušníkov finančnej správy, preto sa novelizoval aj zákon o finančnej správe.

Jednorazový dočasný stabilizačný príspevok vo výške 5000 eur môže dostať policajt, ktorého služobný pomer vrátane služobného pomeru v iných bezpečnostných či záchranných zložkách bude do 30. júna 2025 trvať aspoň 20 rokov. Policajt bude následne povinný tri roky zotrvať v služobnom pomere.

Dočasný náborový príspevok vo výške 5000 eur môže získať policajt a ozbrojený príslušník finančnej správy v príprave, ktorého prvýkrát prijmú od októbra 2024 do konca roka 2025. Policajt oň bude môcť požiadať až po získaní policajného vzdelania a ustanovení do funkcie. V služobnom pomere bude musieť zotrvať päť rokov. Ozbrojený príslušník finančnej správy bude môcť požiadať o príspevok až po získaní profesijného vzdelania.

Náborový príspevok pre policajtov

Na dočasný náborový príspevok bude mať nárok len ten príslušník, ktorý je v danom období prijatý do pomeru prvýkrát. Nárok naň nebude mať policajt, ktorý by bol od októbra do konca roka 2025 prijatý opätovne. „Ďalším motivačným a stabilizačným prvkom má byť aj možnosť priznania osobného príplatku príslušníkovi v prípravnej štátnej službe a dočasnej štátnej službe bezprostredne po prijatí,“ uviedol rezort vnútra v materiáli.

Osobný príplatok v Policajnom zbore, Zbore väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej službe, Národnom bezpečnostnom úrade či na finančnej správe bude možné priznať po nástupe do služby. „V súčasnosti je to až po absolvovaní prípravnej štátnej služby a uplynutí skúšobnej lehoty v dočasnej štátnej službe, ktorá môže trvať aj 18 mesiacov,“ priblížilo ministerstvo.

Osobný príplatok s prihliadnutím na množstvo a kvalitu plnenia úloh bude možné priznať do výšky 100 percent funkčného platu u príslušníkov v priamom výkone služby a do výšky 70 percent funkčného platu u príslušníkov mimo výkonu. „Toto opatrenie by malo motivovať k službe pre štát na pozíciách, obsadenie ktorých je problematické vzhľadom na konkurenčné ponuky,“ dodal rezort.

Príspevok na bývanie sa zvýši

Začiatkom roka 2025 začne platiť aj druhá časť novely, ktorá príslušníkom ozbrojených zložiek zvýši príspevok na bývanie. Príspevok sa zvýši najmä v regiónoch s vysokými nákladmi na bývanie, v priemere o 200 eur. Závisieť bude výlučne od miesta výkonu štátnej služby. U ozbrojených príslušníkov finančnej správy nárok na príspevok na bývanie doteraz absentoval. Dostanú príspevok do výšky 700 eur mesačne.