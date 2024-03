Táto seriálová novinka ovládla Netflix: Nikto jej nerozumie, tunajší diváci jej dávajú rozporuplné recenzie

Fanúšikovia hard sci-fi sa konečne dočkali. Po rokoch teasovania mal na Netflixe uplynulý piatok (22. 3.) premiéru dlho očakávaný nový seriál z dielne tvorcov Game of Thrones. A ako mnohí predpokladali, je z neho hit. U nás však novinka založená na populárnej knižnej sci-fi sérii vyvolala skôr rozporuplné reakcie.

Kým zo zahraničia sa na seriál Problém troch telies (3 Body Problem) z dielne tvorcov D. B. Weissa, Davida Benioffa (Hra o tróny) a Alexandera Woo valí jedna chvála za druhou, na Slovensku a v Česku diváci novinku hodnotia skôr priemerne.

Kritika projektu už pred nakrúcaním

Nový 8-dielny seriál, vychádzajúci z oceňovanej knižnej predlohy čínskeho autora Liu Cixina, rozpráva príbeh prakticky v troch dejových rovinách, pričom na konci sa (hádam) všetky tri príbehové línie spoja do jednej a začnú do seba zapadať. „Osudové rozhodnutie, ktoré padlo v 60. rokoch 20. storočia v Číne, rezonuje v časopriestore a ohrozuje celé ľudstvo. Podarí sa skupine vedcov toto nebezpečenstvo odvrátiť?“ uvádza Netflix stručne na stránke seriálu vo svojich aplikáciách. Je ale úplne pochopiteľné, že viac by ani nemohol. Komplikovaný opis deja by totiž mohol niektorých menej náročných divákov od sledovanie odradiť.

Už pri ohlásení vzniku projektu sa začali vynárať znepokojivé názory niektorých fanúšikov knižnej predlohy. Už len samotná pôvodná literárna predloha je totiž mimoriadne ťažká na pochopenie, keďže spracúva témy z kvantovej fyziky, chápania vesmíru a podobne. Ďalšie znepokojenie vyvolala v radoch fanúšikov dvojica autorov seriálu. Tí to mali u väčšiny totiž nemálo nahnuté po spackanom finále seriálu Game of Thrones. Objavili sa ale aj názory, že keďže Problém troch telies na rozdiel od GoT v predlohe riadny záver má, nemusí si ho dvojica vymýšľať. Vyzeralo to teda, že novinka od Netflixu to má našliapnuté na to, aby sa stala ďalším hitom veľkosti spomínanej Hry o tróny.

Aj napriek všetkému to ale vyzerá tak, že Problém troch telies na Slovensku a v Česku vyvolal skôr rozporuplné reakcie. Kým spoza veľkej mláky sa na seriál valia pozitívne recenzie, tunajší diváci mu vyčítajú viacero faktorov.

Tým najčastejšie skloňovaným je nudnosť seriálu, ktorá je spôsobená komplikovanosťou jeho samotného deja. „Príťažlivý a v rámci invazívneho subžánru inovatívny dej, spracovanie, bohužiaľ, nezaujímavé a vizuálne ničím neohurujúce,“ napísal vo svojom hodnotení jeden z divákov na webe ČSFD k seriálu. Udelil mu tri hviezdičky z možných piatich. Podobných hodnotení má seriál viacero.

Pokazili to?

„Gratulujem k ďalšiemu zničenému projektu. Výnimočná knižná predloha, neľahko adaptovateľná, ale takto to zničiť,“ napísal ďalší, ktorý vydržal seriál sledovať prvé tri epizódy, potom to podľa neho už išlo z kopca.

Tvorcovia to podľa viacerých divákov u nás nezvládli a vystríhajú ostatných, že ak seriál ešte nevideli, nech si radšej prečítajú knižnú predlohu. Aj tu si všimli, že tvorcovia museli pri tvorbe seriálu podstúpiť viacero kompromisov. Pôvodné knižky sa totiž odohrávajú v Číne a čitatelia sa pri toľkých postavách a inštitúciách s čínskymi názvami mohli strácať. Výraznú časť deja preto v seriálovom spracovaní presunuli do Veľkej Británie. Upravovali aj viacero ďalších reálií a aspektov, ktoré si ale všimnú len tí, ktorí pozorne čítali predlohu.

Aj napriek priemerným hodnoteniam sa ale 3 Body Problem teší diváckemu záujmu aj v našich končinách. Na Netflixe je krátko a je tak dosť možné, že negatívne recenzie prvých divákov budú aj u nás potlačené a do popredia sa dostanú aj tie pozitívne. Novinka má totiž naozaj veľký potenciál a bola by škoda, keby sme sa nedočkali aj ďalších sérií.