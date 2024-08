Táto romantická komédia je medzi Slovákmi totálnym hitom: Nevedia z nej spustiť oči, milujú hlavnú hrdinku

Ak milujete romantiku a oddychové komédie, máme pre vás jeden tip. Medzi Slovákmi sa na streamovacej službe Max stala v uplynulých dňoch hitom snímka s názvom Miluje ma, nemiluje ma (Anyone but You) so Sydney Sweeney a Glenom Powellom v hlavných úlohách.

Ukazuje dvojicu, ktorá si vyrazí na rande, no ráno sa ich cesty nerozdelia najlepšie. Zhodou osudu sa stretávajú na svadbe v Austrálii a napriek vzájomným škriepkam začnú predstierať, že tvoria pár, aby mali pokoj od dotieravých blízkych. Isto už asi tušíte, ako to skončí, a že to nezostane len pri predstieraní. Ale to vôbec nevadí…

Diváci milujú Sydney Sweeney

Veľkým plusom tejto komédie je sympatické herecké obsadenie a taktiež prostredie, do ktorého je zasadená. Nechýba síce niekoľko predvídateľných scén, no to v tomto prípade vôbec neprekáža, pretože sa na ne dobre pozerá. Na ČSFD jej svieti hodnotenie 61 %, no mnohí diváci sú po pozretí spokojní.

„Aj keď to celkovo pôsobí ako typická vzťahová komédia, ktorá vyvrcholí na nečakanom stretnutí na svadbe, tak to reálne bolo celkom vydarené. Na svedomí to má hlavne sympatická ústredná dvojica. Ich ironické rozhovory plné sarkazmu a podpichovania boli výborné, už dlho ma tak nepobavila žiadna romantická komédia,“ výstižne zhodnotil jeden z nich.

„Sydney Sweeney je úkaz. Na jednej strane je ženská, krásna, skvelo balansujúca medzi situačnou komikou – tá jej dokonca sedí najviac – a potom tou kráskou od vedľa, do ktorej je také ľahké zaľúbiť sa,“ podotkol niekto ďalší. „ Sydney Sweeney je výrazným skvostom, ktorý ste mohli vidieť napríklad v seriáloch Euphoria či The White Lotus, a rovnako dobre jej sadla aj úloha v tejto komédii.

Takže ak patríte medzi fanúšikov tohto žánru alebo si len chcete oddýchnuť pri dobrom filme, tiež vám ho odporúčame.