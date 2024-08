Nová slovenská komédia je brutálnym hitom, Slováci sa na ňu vrhajú ako diví: Vraj lepšiu ešte nevideli

Slováci majú radi domácu filmovú tvorbu. Teda v prípade, že im udrie priamo na nôtu. No a vyzerá to tak, že v prípade komédie Kavej sa tak stalo. Má na konte najlepší premiérový víkend slovenského filmu od začiatku pandémie. Filmovú novinku v priebehu prvého víkendu kinodistribúcie videlo cez 62-tisíc divákov.

Film rozpráva s láskavým humorom príbeh dvoch kamarátok Veroniky (Jana Kovalčiková) a Kláry (Anna Jakab Rakovská), ktoré sa z Bratislavy vracajú za rodinou na východ. Každá z nich na to má však úplne iný dôvod. Jedna musí stihnúť tri svadby a druhú čaká pohreb starej mamy. Koľko toho však počas jednej rodinnej návštevy stihnú, sa im ani nesnívalo. Oprášia staré lásky, pozrú sa hlbšie na svoje rodinné vzťahy a do toho všetkého sa pokúsia nájsť recept na šťastie a svoje miesto v živote.

Ľudia hovoria o najlepšej slovenskej komédii

Celovečerná snímka Kavej z dielne režiséra Lukáša Zednikoviča vychádza z jeho krátkych skečov a následne nadväzuje na jeho predchádzajúci seriálový počin, ktorý si získal svoje slovenské publikum. A stalo sa tak aj v prípade filmu, ktorý práve beží v kinách.

Na ČSFD slovenskej komédii svieti hodnotenie 64 %, no viacerí diváci sú z nej priam nadšení. „Vôbec nezvyknem sledovať slovenské filmy. Je toho naozaj minimum, čo som videl. No, milí moji, ja som lepšiu slovenskú komédiu dlho nevidel a všeobecne humorný film,“ priznal jeden z nich.

Bratislavčania ale môžu mať problém, no možno je to len predsudok

„Prvá tretina naložená humorom, druhá tretina rozpovedania príbehu a deja, v ktorej to „kuštik“ škrípalo a klasický happy-end záver,“ opísal niekto ďalší a filmu udelil štyri hviezdičky z piatich.

Dodal však, že ho pochopia mnohé kúty Slovenska, avšak Bratislava s ním môže mať problém. „Film pochopia mnohé kúty Slovenska, no v tom kľúčovom (Bratislave) sa asi veľkej odozvy nedočká – kultúrna, ale aj jazyková bariéra (ako film ukazuje) je už priveľká.“

Neprehliadnite ani tieto snímky, sú dôležité

Ak vás náhodou komédia Kavej obišla a zaujala vás, dajte jej šancu. Nestáva sa často, žeby snímka domácej produkcie pritiahla do kín toľko ľudí, koľko priťahuje táto. Tak už len to je jedným z dôvodov, prečo by sme ju nemali prehliadať.

Za zmienku v tomto smere určite stojí aj český triler Vlny, ktorý ukazuje doteraz utajené príbehy novinárov Československého rozhlasu, a taktiež ho hrajú v kinách, alebo slovenský triler Miki, ktorý hovorí o Mikulášovi Černákovi a uvidíme ho už v polovici augusta.