Tieto predajne na Slovensku postupne miznú, likvidujú ich zvyšujúce sa ceny a konkurencia. Ľudia u nás uprednostňujú zľavy

Podľa informácií portálu Hospodárske noviny prehĺbili zvyšujúce sa ceny fakt, že mnoho ľudí uprednostní pred udržateľným nakupovaním to lacné. Nižšie ceny si však môžu dlhodobejšie dovoliť iba väčší hráči a menšie slovenské podniky takpovediac čaká cesta do zabudnutia. Je to aj prípad takzvaných bezobalových predajní, ktorým sa nedarí a zatvárajú svoje brány, upozornil Refresher News.

Vysoké ceny sú likvidačné, odkazuje majiteľ

Ako z článku vyplýva, prudké zdražovanie spôsobilo, že viac ľudí si svoje nákupy veľmi dobre premyslí. Kým v minulosti si časť obyvateľstva mohla dovoliť nakupovať udržateľne vo vyšších cenách, dnes je situácia iná. Zákazníci idú skôr po lacnejšom sortimente a zľavách, pričom takýto tovar hľadajú prioritne vo veľkých obchodných reťazcoch. Jeden z dôsledkov je to, že sa bezobalovým predajniam nedarí a tie teraz masívne končia.

Podľa informácií, v Bratislave končí Perma Market, v týchto dňoch tiež zatvára napríklad aj predajňa Špajzička v Spišskej Novej Vsi. Majiteľ obchodíka označil súčasné ceny za likvidačné a rozhodol sa prevádzku radšej zatvoriť. Naopak, úspech slávia reťazce ako Tesco, Billa, Kaufland či Coop Jednota. Všetci giganti pre HN potvrdili, že ich čaká expanzia a Tesco už v týchto dňoch na strednom Slovensku otvára 2 nové predajne.