Takúto „odmenu“ určite nečakal: Chlapec našiel peňaženku plnú hotovosti a odovzdal ju na polícii. Následne prišiel šok

Poriadne bizarný príbeh sa odohral v talianskom alpskom meste Riva del Garda, kde 15-ročný chlapec, ktorý tam trávil dovolenku so svojimi rodičmi, našiel na ulici peňaženku s hotovosťou vo výške 1000 eur, kreditnými kartami a dokladmi. Chlapec sa zachoval poctivo a peňaženku odovzdal na polícii, no následné udalosti ho zrejme poriadne prekvapili. O správe informuje taliansky web Corriere della Sera.

Polícia rýchlo zistila, že nájdená peňaženka patrí manažérke miestnej vychytenej reštaurácie a po chvíli už bola späť u svojej majiteľky. Majiteľ reštaurácie sa následne stretol s chlapcom, daroval mu nálezné vo výške 50 eur a pozval ho aj s rodičmi na večeru do spomínaného podniku.

Museli zaplatiť

Až do tohto momentu sa zdalo, že pôjde o prípad, kedy sa ukážkovo zachovali obe zúčastnené strany. Príbeh však nabral kuriózny spád. Rodina pozvanie prijala, no po večeri im čašník priniesol tučný účet s 10-percentnou zľavou. Rodina všetko zaplatila, no o nepríjemnú skúsenosť sa podelili s majiteľom miestneho penziónu, ktorý príbeh rýchlo rozšíril.

Mnohí boli udalosťami šokovaní. K prípadu sa následne vyjadrila aj spomínaná reštaurácia a tvrdí, že išlo o omyl. Vraj išlo o chybu z únavy a rodinu pozvali na ďalšiu večeru, tentokrát naozaj zadarmo. Nie je však jasné, či rodina pozvanie prijala.