Takto vyzerá notebook, ktorý Dankovi nesmierne prekáža: Plavákovú už druhýkrát vykázali z rokovacej sály

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) vykázal poslankyňu Luciu Plavákovú (PS) z rokovacej sály. Dôvodom boli nálepky na jej počítači, pre ktoré ju už v stredu doobeda vykázal Andrej Danko (SNS). Gašpar sa pritom odvolal na rokovací poriadok NR SR. Do hlasovania, ktoré má byť o 17.00 h, prerušil rokovanie.

„Do rokovacej sály je zakázané vnášať transparenty, letáky alebo iné obdobné vizuálne zobrazenia. Vy ste tak urobili a napriek trom upozorneniam nemienite napraviť tento stav, a preto vás vykazujem z rokovacej sály,“ odkázal Plavákovej. Predpokladá, že podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený jeho vedením, zvolá k tejto veci poslanecké grémium. Poslankyňa s postupom nesúhlasila. Proti Gašparovmu rozhodnutiu vzniesla námietku.

Opozičné poslankyne Národnej rady (NR) SR za PS, SaS, KDH a hnutie Slovensko medzitým odsúdili útoky voči ženám od koaličných predstaviteľov. Deklarujú, že násilie a vulgárnosť nebudú tolerovať. Do parlamentu predkladajú uznesenie, ktorým by NR SR mala odsúdiť prehlbovanie nenávisti a polarizácie. Stredajšie dianie v parlamente označili za útok na všetky ženy.

Upozorňujú na nenávisť voči ženám

„Opakovane nenávistne útočia na všetky ženy, ktoré s nimi nesúhlasia. Dnes ma bezdôvodne vykázali z pléna národnej rady len preto, lebo Andrejovi Dankovi (SNS) prekáža, že patrím medzi LGBTI ľudí a hovorím to otvorene. A ešte si rýchlo zvolali tlačovku, na ktorej to celé posunuli do roviny útokov na ženy. Zazneli také urážky, ktoré aj odmietam opakovať,“ vyhlásila na tlačovej konferencii Lucia Plaváková (PS), ktorú podpredseda NR SR Andrej Danko v stredu vykázal z rokovacej sály za nálepky na jej počítači, ktoré označil za reklamu.

Rudolf Huliak (SNS) by sa mal podľa Plavákovej vzdať poslaneckého mandátu. Dodala, že z celej koalície musí zaznieť ospravedlnenie. Reakciu očakáva aj od prezidenta Petra Pellegriniho. Plaváková využije všetky právne kroky, ktoré sú k dispozícii.

„Je nevyhnutné, by sme sa v tomto ako ženy spojili, aby všetky poslankyne národnej rady toto vnímali a cítili, že teraz je dôležité, aby sme spoločne jedna s druhou stáli a odsúdili tento útok, pretože spoločne odsúdiť tento útok znamená, že odsúdime akýkoľvek útok voči ženám na Slovensku,“ povedala Mária Kolíková (SaS). Za prejav arogancie moci a neúcty voči ženám označila stredajšie výroky aj Anežka Škopová (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

„Akékoľvek pošliapanie ľudskej dôstojnosti nie je namieste a už vôbec nie na pôde národnej rady,“ dodala Andrea Turčanová (KDH). Anna Záborská (Slovensko, Za ľudí, KÚ) zdôraznila, že nie je možné akceptovať bezohľadnú komunikáciu, ktorá hrubým spôsobom uráža ľudskú dôstojnosť. „Urážať ženu, matku a kolegyňu takýmto spôsobom je nielen na pôde parlamentu neprípustné,“ dodala.