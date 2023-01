Takéto utrpenie by nepriala nikomu: Lekárka prezradila jeden z najkrutejších spôsobov, akým môže človek zomrieť

Je náročné určiť, aký spôsob úmrtia je ten najstrašnejší a najbolestivejší. Do určitej miery je to subjektívne a záleží to napríklad od toho, z čoho má človek strach, či už sú to uzavreté priestory alebo oceán. Tento muž ale zomrel naozaj mimoriadne krutým spôsobom.

Zaživa sa uvaril, bolesť musela byť nepredstaviteľná

Súdna lekárka Judy Melinek z New Yorku prezradila, s akým najhorším spôsobom úmrtia sa počas svojej kariéry stretla. V rozhovore pre New York Post priznala, že nikdy nezabudne na prípad Seana Doylea. Doyle bol barman a v roku 2002 sa s kamarátom Michaelom Wrightom a jeho priateľkou vybral do mesta na pár drinkov.

Polícia si myslí, že dvaja muži sa pohádali, Wrightovi sa totiž zdalo, že Doyle flirtuje s jeho partnerkou. Detaily hádky nie sú známe, isté ale je, že Sean spadol do nezakrytej kanalizačnej šachty. Kvôli pokazenému potrubiu bola na jej dne vriaca voda. Doyle nezomrel okamžite po páde.

Keď na miesto činu dorazili záchranné jednotky, muž bol ešte nažive a zúfalo volal o pomoc. Ako píše web LAD bible, záchranári sa na dno šachty nemohli dostať, teplota vody dosahovala 148 °C. Trvalo 4 hodiny, kým sa napokon mužovo telo podarilo vyslobodiť. Žiaľ, v tom čase bol už mŕtvy, jeho telesná teplota sa vyšplhala na neuveriteľných 51 °C.

Mala to byť len nehoda

Súdna lekárka si ale myslí, že bola celkom určite vyššia, avšak maximálna teplota, ktorú dokázal teplomer namerať, bola 51 °C. Mužova pokožka sa oddeľovala od tela a jeho orgány boli doslova uvarené. Podľa slov lekárky pôsobil ako uvarený homár.

Vzhľadom na to, že pri páde do šachty neutrpel žiadne zlomeniny ani traumatické poranenie hlavy, po celý čas bol plne pri vedomí. Najhoršie na tom je, že horúca para nezničí nervové zakončenia v tele, čo znamená, že Sean po celý ten čas cítil nevýslovnú bolesť.

Nie je jasné, aký osud postihol Wrighta, ktorý muža do šachty sotil, údajne ale dostal trest za vraždu druhého stupňa. Podľa Wrightovej priateľky to ale bola len nehoda a Doylea určite nesotil do šachty zámerne. Bez ohľadu na to, či to bolo alebo nebolo naschvál, Doyle zomrel jedným z najstrašnejších spôsobov, aký si vôbec dokážete predstaviť.