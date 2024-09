Súťažiaci sa smiali, diváci sú zhrození. Súťažiaci v Bez servítky všetkých šokoval, ide pritom o známe meno

V relácii Bez servítky sa už objavilo viacero známych tvárí, či už zo šoubiznisu, zo sociálnych sietí, alebo bývalých súťažiacich z tejto relácie, ktorí sa vryli do pamäti divákov. Či už svojím správaním, výrokmi, alebo neschopnosťou otáčať sa v kuchyni. Tento týždeň však bude variť niekto, koho rozhodne nik v tejto šou nečakal.

Ako každý pondelok, aj tento TV JOJ odhalila päticu súťažiacich, ktorí budú tento týždeň súťažiť v relácii Bez servítky. Ako to však už z ukážky pôsobí, stredobodom pozornosti bude najmä jeden z nich – Peter Kuťka, známy aj pod prezývkou „Kobra“, totiž bude komentovať jedlo, robiť si zo seba žarty a jesť tak, že niektorým súťažiacim až zabehne.

Chcel sa stať prezidentom

Ak je vám tento súťažiaci povedomý, TV JOJ v popise videa nenechala nič na náhodu a divákom poradila odkiaľ. „Ako odtrhnutý z reťaze! Z Peťa zostali všetci v nemom úžase. A to ešte nevedeli, že sa len nedávno chcel stať prezidentom Slovenskej republiky,“ informovali.

O Petrovi Kuťkovi ako kandidátovi na prezidenta, sme vás pritom v predvolebnom období informovali v samostatnom článku. V ňom sú uvedené nielen fakty o ňom, ale tiež sľuby, čo urobí, keď sa stane prezidentom, napríklad nebude toľko piť, kúpi si práčku, alebo sa naučí viazať si kravatu. Či niečo z toho uvidia aj diváci Bez servítky počas tohto týždňa, je zatiaľ otázne, no rozhodne budú mať postarané o zábavu.

Diváci sú v šoku

TV JOJ vie, ako navnadiť divákov na to, aby sledovali ich program, a to už len pársekundovou ukážkou. Tá, ktorú zverejnili dnes, sa rýchlo stala virálnou a ľudia nešetrili kritickými komentármi na adresu jedného zo súťažiacich. Kuťka si v nej totiž na hlavu obráti misku. To však nie je všetko.

„Toto je naozaj niekomu vtipné? To sa naozaj nehanbí? Jeho rodina bude chodiť mesiac kanálmi,“ reagovala diváčka v komentároch.

„Trápne, úbohé a vôbec nie smiešne…!“ zhodnotila ďalšia na margo toho, že sa v ukážke ostatní súťažiaci na jeho správaní bavia. Ďalšia súhlasí: „Toto je čistá choroba a nie fantázia.“

„Že vraj súťaž o varení, ale toto je cirkus,“ skonštatoval štvrtý.