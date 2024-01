Najbizarnejší kandidát na prezidenta: Chce zlacniť priváty, nemá práčku a chváli sa sexom s 36 ženami

Prvé kolo prezidentských volieb sa bude konať už o dva mesiace — 23. marca 2024. V prípade ak nikto nezíska nadpolovičnú väčšinu, druhé kolo s dvomi najúspešnejšími kandidátmi sa bude konať 6. apríla 2024. A kým väčšina ľudí vníma, že kandidovať sa chystá Peter Pellegrini a Ivan Korčok, ambície dostať sa do prezidentského paláca majú aj menej známe, no o to viac kontroverzné osobnosti.

Celý život pracoval s podpriemerným platom

Asi najvýraznejšou osobou z tých, ktorí by chceli prevziať prezidentský úrad po Zuzane Čaputovej, je určite Peter Kuťka. Na svojej oficiálnej prezidentskej stránke uvádza, že sa narodil na Nový rok 1979 a má 44 rokov (v skutočnosti by tak mal mať už 45 rokov) a momentálne je nezamestnaný. Jeho vzdelanie je stredné odborné učilište s maturitou, a tiež udáva, že celý život pracoval ako normálny človek s veľmi podpriemerným platom.

V súčasnosti intenzívne zháňa podpisy, keďže na jeho stránke zatiaľ svieti vyzbieraných 10 150 podpisov, pričom, aby mohol kandidovať, potrebuje 15-tisíc podpisov od občanov nad 18 rokov, alebo 15 podpisov poslancov parlamentu.

Kuťka je známy na sociálnych sieťach pod prezývkou Kobra a označuje sa za milovníka privátov a alkoholu. Má pomerne veľkú základňu fanúšikov a preslávil sa hláškou „čistá fantázia“, ktorú používa aj na svoj merch pozostávajúci z trička a šiltovky.

Pije, chváli sa pohlavnými stykmi a nemá práčku

Na jednoduchej stránke prezidentkutka.sk nájdeme okrem výzvy na jeho podporu aj 10 faktov o Kuťkovi a jeho 10 sľubov. Chváli sa, že 10 rokov pravidelne pije alkohol a mal pohlavný styk už s 36 ženami, pričom v minulom roku navštívil 8 privátov. Medzi svoje prednosti tiež radí, že vie naspamäť všetky mená v kalendári. Nemá práčku.

V jeho sľuboch, trochu paradoxne k faktom uvádza, že nebude toľko piť a nebude podvádzať prvú dámu. Sľubuje ale, že návštevy bude vítať slivovicou, zruší covid, kúpi si práčku a na stretnutia bude chodiť pešo. Tiež jednou z jeho snáh bude apel na priváty, aby zlacneli. Jediný zo sľubov, ktorý vyznieva seriózne, je, že bude hájiť záujmy Slovenska a nie Ruska či USA.

V Ústave Slovenskej republiky sa uvádza, a to konkrétne v článku 103 odsek 1, že „za prezidenta možno zvoliť každého občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.“ Ak teda Kuťka nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo nebol odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené, tak tento odsek pravdepodobne spĺňa, a ak sa mu podarí do začiatku marca odovzdať podpisy, môže sa stať kandidátom na prezidenta.

A síce Ústava SR dovoľuje kandidovať aj osobám ako je Kuťka, vyzerá to tak, že z jeho strany ide najmä o snahu o zviditeľnenie, či istú formu satiry a na to by sa voľby za prezidenta Slovenskej republiky rozhodne zneužívať nemali.