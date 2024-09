Náhoda alebo scenár? Diváci šou Love Island si všimli detail, ktorý ich rozdelil na dva tábory, ich reakcie hovoria za všetko

Šok za šokom. Na ostrove lásky sa náhle vystriedalo niekoľko súťažiacich a v šoku ostali nielen súťažiaci, ale aj diváci. Zatiaľ čo však srdiečka vo vile vyzerali byť s týmto rozhodnutím spokojné, to isté sa nedá povedať aj o divákoch tejto šou.

V posledných epizódach šou Love Island to bolo poriadne drsné. Zatiaľ čo totiž jeden pár musel náhle svoje budovanie vzťahu prerušiť a rozdelili ich, ďalší dostal druhú šancu. Diváci si však myslia, že nejde o náhodu a že tento krok sa dal predpovedať vopred. Všimli si totiž podobnosť s príbehom, ktorý už na obrazovkách videli.

Sú skutočne zaľúbení?

Zatiaľ čo Viky a Tadeáš sa znova stretli doma, Terez a Tomáša čakalo veľkolepé opätovné stretnutie vo vile lásky. Diváci totiž mali možnosť hlasovať, či sa má Tomáš do vily vrátiť a ako avizovala TV Markíza, hlasovanie bolo jednoznačné – ich príbeh lásky mal pokračovať. Nie všetci fanúšikovia šou sú však s týmto rozhodnutím spokojní a poukázali na zaujímavú vec.

„Najhoršie na tom je, že som ešte snáď nečítala ani jeden komentár, že by bol niekto rád, že je späť. Ale hlavne, že diváci rozhodli,“ smiala sa diváčka v komentároch. To, či však majú alebo nemajú diváci radosť z návratu Tomáša, však nebolo hlavným predmetom diskusie. Ľudia totiž neveria, že k sebe Tomáš a Tereza skutočne prechovávajú city a myslia si, že toto veľké gesto bolo len kvôli šou.

„Nejako im tú „lásku“ neverím,“ skonštatovala diváčka. Ďalšia sa hneď pridala: „Nevidím medzi nimi žiadnu chémiu. Miestami mi to príde nútené, aspoň teda z jeho strany.“

„Nikto im to nežerie, mali by ísť domov,“ odkázala tretia. Iná sa zas rozhodla podložiť svoj argument dôkazmi. Napísala: „Ja im to vôbec neverím. Aj keď sú ako jednotlivci obaja fajn, tak mi to nesedí. Ako, Tomáš vôbec nestál o kľúče k Hideway? Nemajú sa k sebe, keď spolu hovoria, tak sa na seba nepozerajú… neviem no.“

Rovnaký scenár

Zatiaľ čo sa objavovali komentáre o tom, ako ľudia nechceli Tomáša späť, či o tom, ako medzi ním a Terez nevidia žiadnu iskru, objavil sa aj tretí typ komentárov. Ľudia si totiž veľmi dobre pamätajú na rovnaký scenár z predošlej série. V nej boli Adriana a Lu rovnako od začiatku favoritmi divákov, a keď Lu vypadol, ľudia hromadne začali protestovať, aby ho tam vrátili. Nasledovalo veľkolepé odhalenie jeho návratu a Adriana mu v červených šatách padla do náručia.

„Lu a Adri 2.0?“ poukázala na podobnosť príbehov diváčka v komentároch.

„A teraz tam dajú nejakého Olivera a bude Lu a Adriana 2.0,“ pridala sa ďalšia.

„Najhoršia séria. Adri a Lu ako cez kopirák,“ skonštatovala tretia.

Iný divák zas rovno predpovedal nielen rovnaký začiatok vzťahu, ale tiež koniec, keďže Adriana nakoniec Lua vymenila za Olivera. Napísal: „Skonší to rovnako ako s Lu a Adri podľa mňa.“

Najpozornejším divákom navyše neunikla ani zhoda dátumov. Návrat Lua do vily totiž Markíza na svojom portáli oznámila 20. septembra 2023 a návrat Tomáša zas 20. septembra 2024, čiže presne o rok.