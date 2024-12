Šup na výlet len za 15 eur: Našli sme totálne najlacnejšie letenky, aké si môžete kúpiť. Zaletíte si do známej destinácie

Do konca kalendárneho roka zostáva posledných pár hodín a ak si hovoríte, že od toho nasledujúceho si začnete plniť svoje cestovateľské sny, veľmi radi vám v tom pomôžeme. Hľadali sme úplne najlacnejšie letenky, aké si môžete práve kúpiť, a za pár eur sa vydať spoznávať zaujímavé destinácie.

Do vyhľadávača letov sme zadali ako letiská odletu to v Bratislave, vo Viedni a v Budapešti. Ak náhodou presne neviete, kam by ste chceli vyraziť, máme pre vás jeden tip. V takomto prípade stačí jednoducho nezvoliť svoju cieľovú destináciu. Takéto „kdekoľvek“ sme si zadali aj my.

Desiatky termínov od 15 eur

A naše očakávania sa aj naplnili. Našli sme jednosmerné letenky do rôznych zaujímavých destinácií už od 15 eur. Konkrétne za túto cenovku si môžete zaletieť do Londýna, a to v množstve januárových, februárových, alebo aj marcových termínov.

Spomeňme napríklad 13. alebo 20. január, 3. február či 28. marec. No dátumov len za 15 eur sme objavili až cez 30, takže nemusíte byť ani časovo flexibilní, aby ste si ich ulovili. Odlet je navyše priamo z Bratislavy.

Tam aj späť za príjemnú cenu

Keď už do Londýna vyrazíte, budete sa chcieť dostať aj domov. Spiatočné letenky aktuálne začínajú na 33 eurách.

Zaujali nás napríklad letenky v termínoch od 15. januára do 20. januára, práve za túto sumu. Letí sa nízkonákladovkou Wizz Air a v oblakoch strávite približne dve a pol hodiny.

Ďalšie lacné jednosmerné letenky si teraz môžete uchmatnúť napríklad od 17 eur do Barcelony, od 18 eur do Berlína, od 37 eur do Istanbulu, alebo od 30 eur na Lanzarote.

Cestovanie nemusí byť finančne nákladné, jednoducho je také, ako si ho urobíte. Takže ak je vaším novoročným predsavzatím spoznávať Európu či širší svet, hor sa do toho! Ak chcete čo najviac ušetriť, nezabudnite na dobrú prípravu, tá môže byť pre vaše peňaženky kľúčová. A my vám aj v roku 2025 s radosťou poradíme rôzne hacky, ako na to.

V článku sa nachádzajú partnerské odkazy