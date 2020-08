Sú nakrútené podľa skutočných udalostí. 10 kvalitných filmov zo streamovacích služieb inšpirovaných realitou

Filmy rozprávajúce skutočné udalosti alebo inšpirované realitou sú pre svojich divákov neuveriteľne atraktívne. Vzbudzujú v nás totiž pocity a emócie, ktoré môžeme skutočne zažiť alebo situácie, do ktorých sa môžeme dostať a nemusí to byť vždy pozitívne. Nejde však iba o čistú kópiu reality, tieto snímky totiž prinášajú ozajstný audiovizuálny zážitok.

Na obľúbených streamovacích službách ako Netflix a HBO GO môžeme nájsť množstvo filmov ukazujúcich realitu. Pripravili sme rebríček tých najlepších, ktoré by ste určite mali vidieť. Toto je 10 filmov nakrútených podľa skutočných udalostí, ktoré si môžete vychutnať na svojich obrazovkách a z pohodlia domova.

Schindlerov zoznam / Schindler’s List (1993)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 92 %

IMDb: 8,9/10

Ikonický režisér Steven Spielberg má na svojom konte snímky rôznych žánrov a medzi bohatým výberom nechýba ani historická dráma, ktorá dodnes nenecháva divákov chladnými. Príbeh je situovaný do roku 1939, do obdobia druhej svetovej vojny a vychádza zo skutočných udalostí.

Oskar Schindler sa počas krutého holokaustu rozhodol všetkými svojimi silami pomôcť Židom odsúdeným na smrť. Vďaka svojmu silnému námetu a celkovému spracovaniu ide podľa kritikov aj divákov o jeden z najlepších filmov všetkých čias. Schindlerov zoznam si na svoje konto pripísal 12 nominácií na Oscara, z ktorých sedem premenil na víťazstvo. Okrem toho sa môže pochváliť celým radom ďalších prestížnych filmových ocenení.

Spotlight (2015)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 82 %

IMDb: 8,1/10

Skupina reportérov amerického denníka The Boston Globe je na stope kontroverznému prípadu, ktorý môže navždy ovplyvniť ďalšie vnímanie miestnej cirkvi. Pátrajú totiž po prípadoch zneužívania mladistvých detí jej členmi.

Vyšetrovanie v skutočnosti vyvolalo obrovský rozruch. Podobné emócie prináša aj film z dielne režiséra Toma McCarthyho, ktorý vás pri sledovaní necháva po celý čas v napätí. Investigatívna dráma si vyslúžila množstvo prestížnych ocenení, okrem iného dve sošky Oscara v kategórii Najlepší film a Pôvodný scenár.

Million Dollar Baby (2004)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 88 %

IMDb: 8,1/10

Legendárny Clint Eastwood v nezabudnuteľnej hlavnej úlohe, ktorú stvárnil vo svojom vlastnom filme. Million Dollar Baby patrí dnes medzi kultové filmy, ktoré sú povinnou jazdou pre každého filmového nadšenca. Prináša však trpkú a smutnú tému eutanázie.

Tréner Frankie Dunn sa snaží svojich zverencov dostať až na boxerský vrchol. Nedarí sa mu to až do chvíle, kým nestretne mladú Maggie. Zo začiatku ju trénovať odmieta, no postupne si u neho Maggie vybuduje dôveru a vytvorí sa medzi nimi silné puto. Keď sa jej napokon podarí dostať na majstrovstvá sveta, utrpí vážne zranenie chrbta. Maggien život sa v sekunde zmení a namiesto uznania v boxe už túži iba po odchode zo sveta. A smrtiacu injekciu jej má podať práve Frankie.

The Irishman (2019)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 75 %

IMDb: 7,9/10

Snímka z dielne milovníka gangsteriek Martina Scorseseho vychádzajúca zo skutočných udalostí sa dostala zo streamovacej služby až na nominácie na Oscarov a rovno v desiatich kategóriách. V takmer troch a pol hodinách ukazuje život nájomného zabijaka Franka, ktorý spomína na svoju minulosť.

Lahôdka pre všetkých filmových nadšencov v hlavnej úlohe s Robertom De Nirom, Al Pacinom a ďalšími zvučnými menami, rozpráva príbeh skutočnej ikony podsvetia Franka Sheerana.

The Two Popes (2019)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 80 %

IMDb: 7,6/10

Snímka ukazuje príbeh dvojice, pápeža Benedikta XVI. a jeho nasledovníka Františka. Vychádza zo skutočných udalostí a prináša na streamovaciu službu poctivú a kvalitnú kinematografiu. Obsahuje aj množstvo zaujímavých a vtipných scén, ako napríklad vychutnávanie si futbalu ústrednou dvojicou. Pápež František je totiž aj v realite veľkým fanúšikom futbalu.

Hlavné úlohy stvárnili Anthony Hopkins a Jonathan Pryce. Podobne, ako predchádzajúca snímka, aj The Two Popes zožala podobné uznanie kritikov a nominácie na viacero významných filmových ocenení.

Ford vs Ferrari / Le Mans ’66 (2019)

Kde ho nájdem: HBO GO

ČSFD: 90 %

IMDb: 6,8/10

Keď víťaznému závodníkovi Le Mans zistia srdcovú vadu, je nútený skoncovať so svojou prestížnou kariérou. Carroll Shelby sa spojí s britským šampiónom Kenom Milesom a konštruktérska dvojka si dá za predsavzatie pod taktovkou Henryho Forda zosadiť z rebríčka autá značky Ferrari, ktoré sú už niekoľko rokov na vrchole.

Životopisná športová dráma poteší nielen milovníkov adrenalínu a áut, ale vďaka svojmu prevedeniu každého filmového nadšenca. V hlavných úlohách Matt Damon a Christian Bale, štyri nominácie na Oscara a dve víťazstvá.

Bohemian Rhapsody (2018)

Kde ho nájdem: HBO GO

ČSFD: 88 %

IMDb: 8,0/10

Napriek tomu, že je vo filme množstvo nepresností, ide o obrovskú poctu lídrovi skupiny Queen, Freddiemu Mercurymu. Bohemian Rhapsody ukazuje skupinu od jej vzniku, cez prvotné úspechy až po nezabudnuteľné vystúpenie Live Aid, ktoré sa odohralo v roku 1985. Práve toto vystúpenie sa nakrúcalo úplne prvé, aby sa ukázalo, či dokáže herec Rami Malek hodnoverne stvárniť Mercuryho. Ako môžeme vo výsledku vidieť, podarilo sa a záver filmu predstavuje do posledných detailov vernú kópiu live koncertu.

Film zaznamenal neskutočný divácky úspech a Rami Malek sa stal podľa viacerých ocenení, za svoje autentické stvárnenie tejto hudobnej legendy, najlepším hercom roka.

Bitka o Midway / Midway (2019)

Kde ho nájdem: HBO GO

ČSFD: 67 %

IMDb: 6,7/10

V uplynulom roku si obrovskej pozornosti v kategórii vojnových filmov získala predovšetkým snímka 1917, ktorá sa dostala až na Oscara. Podarilo sa jej zatieniť film s názvom Bitka o Midway, ktorý je podľa niektorých divákov dokonca ešte lepší.

Príbeh je zasadený do druhej svetovej vojny, konkrétne prináša udalosť s názvom Bitka o Midway, ktorá bola jedna z rozhodujúcich námorných bitiek počas vojny.

Černobyľ / Chernobyl (2019)

Kde ho nájdem: HBO GO

ČSFD: 96 %

IMdb: 9,4/10

Napriek tomu, že nejde o film ale o minisériu, v tomto rebríčku nemôže chýbať. Černobyľ po svojej premiére vyvolal obrovskú rozruch. Skvele nakrútený, výborne napísaný a o tragickej udalosti, ktorá poznačila novodobú históriu.

HBO nakrútilo seriál o najväčšej katastrofe uplynulých desaťročí, ktorá bola spôsobená človekom. Príbeh sa začína výbuchom jadrovej elektrárne a následne vidíme dopady na ľudí, ktorí boli v jej prítomnosti, dopady na nič netušiace okolie alebo proces vyšetrovania a hľadanie vinníka.

Apokalypsa / Apocalypse Now (1979)

Kde ho nájdem: HBO GO

ČSFD: 86 %

IMDb: 8,4/10

Vojak zo služby z Vietnamu dostane za úlohu nájsť v džungli amerického plukovníka, ktorý je na čele domorodého kmeňa odhodlaný podniknúť vojnu proti Vietnamu aj Amerike.

Režisér Francis Ford Coppola do hlavnej úlohy obsadil hviezdnu hereckú dvojicu Martina Sheena a Marlona Branda. Americký filmový inštitút zaradil snímku na 28. miesto v rebríčku najlepších filmov všetkých čias. Zaujímavosťou je, že herec Martin Sheen dostal počas nakrúcania v džungli infarkt a v niektorých scénach za neho zaskakoval jeho mladší brat. To sa však zistilo až neskôr po tom, ako prebehla premiéra filmu.