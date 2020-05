Štvrtá séria Stranger Things bude najdesivejšia zo všetkých. Prezradil to jeden z hlavných hrdinov seriálu

Aktuálna pandémia koronavírusu pozastavila produkcie azda všetkých hraných filmových i televíznych projektov. Jedným z nich je aj jeden z najväčších hitov streamovacej služby Netflix. Produkcia štvrtej série seriálu Stranger Things bola stopnutá v polovici nakrúcania a to bude mať za následok, že sa jej napokon dočkáme zrejme až budúci rok. Čo však od nej môžeme očakávať?

Samozrejme, konkrétne detaily o tom, čo môžeme očakávať sú zatiaľ len predmetom rôznych dohadov fanúšikov, no malé čriepky postupne odhaľujú samotní tvorcovia či hereckí predstavitelia hlavných hrdinov. Nedávno čo-to o chystanej štvrtej sérii prezradil aj herec Joe Keery, ktorý v Stranger Things stvárňuje postavu Stevea Harringtona.

Najdesivejšia zo všetkých

Ako prezradil magazínu GamesRadar v nedávnom rozhovore, Stranger Things v štvrtej kapitole prejde výraznou zmenou a diváci sa budú pri jednotlivých epizóda nesmierne báť. Podľa neho má ísť dokonca aj o najdesivejšiu sériu vôbec.

„Bude to skutočne úžasné, Dufferovci to opäť dokázali. Táto séria, a viem, že to hovorím stále, bude oproti ostatným omnoho strašidelnejšia,“ povedal Keery.

Budú opäť padať rekordy sledovanosti?

Mnohí fanúšikovia túto vec istotne privítajú, keďže Stranger Things patrí k tomu najlepšiemu, čo kedy vo svete seriálov vzniklo (svedčia o tom aj hodnotenia na ČSFD, kde seriálu užívatelia udelili hodnotenie 91 %) a už od začiatku sa tvorcovia pohrávali s temnými motívmi. Fakt, že štvrtá séria teda bude ešte desivejšia, je len veľkým plusom. Fanúšikov to totiž len a len na nové diely navnadí, keď sa k tomu ešte pridá aj veľký cliffhanger z konca tretej série, vyzerá to tak, že Stranger Things bude opäť lámať rekordy sledovanosti.

Tretia séria slávneho seriálu patrila dlhú dobu medzi najsledovanejšie seriály spomedzi tvorby streamovacích služieb. 81-miliónový rekord však napokon pokoril seriál zo sveta Star Wars streamovacej služby Disney+ s názvom The Mandalorian. Ten si len za jeden týždeň online pozrelo viac ako 100 miliónov predplatiteľov. Na úspechu Star Wars seriálu je ale zaujímavé najmä to, že dokázal v sledovanosti predbehnúť Stranger Things aj napriek tomu, že pri štarte bola služba Disney+ dostupná len na vybraných trhoch. Naopak Netflix má omnoho širšiu dostupnosť. Všetko toto sa ale môže už čoskoro zmeniť. Kedy sa však štvrtej série Stranger Things napokon dočkáme, je zatiaľ kvôli koronavírusovým opatreniam platným v celom svete otázne. Pozrieť si však zatiaľ môžete prvý teaser, ktorý tvorcovia zverejnili na Valentína.