10 mládeži neprístupných filmov, ktoré zarobili stovky miliónov a mohli sme ich vidieť aj v našich kinách

Kiná po celom svete sú aj naďalej v dôsledku pandémie pozatvárané a nikto nevie, kedy sa začnú opäť otvárať. Aj preto sa mnohí milovníci kinematografie rozhodli si predplatiť streamovacie služby, ktorých je na trhu neúrekom. Pokiaľ patríte k tým, ktorí už nevedia, podľa akých kritérií si vybrať ten správny film, máme pre vás jeden kľúč.

Autorské články na webe Interez.sk nie sú zamknuté. Dokážeme ich tvoriť len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporia. Podporte nás v tejto ťažkej situácii a pošleme vám darček. Pomáhať budeme aj my. Podporiť

Predtým, než sa samotné filmové snímky dostanú do distribúcie kín, sú im udelené akési hodnotenia alebo ratingy prístupnosti. Takto možno ľahko identifikovať, či je daný film vhodný pre deti a mládež, či je prístupný od 15 rokov alebo naopak neprístupný a dostanú sa naň len tí diváci, ktorí dovŕšili vek dospelosti.

Prístupnosť filmu sa môže krajinu od krajiny líšiť, väčšina ale zostáva rovnaká v takmer všetkých svetových regiónoch, kde sa daná snímka bude premietať.

Ak by si niekto myslel, že práve neprístupné alebo „R-kové“ filmy divákov lákať nebudú, mýlil sa. V histórii kinematografie totiž aj takéto filmy dokázali zarobiť stovky miliónov dolárov a jednej sa dokonca podarilo pokoriť aj mahickú miliardovú métu. Ktoré sú teda najzárobkovejšie mládeži neprístupné filmy (podľa americkej prístupnosti) všetkých čias?

The Mermaid (Mei ren yu) | Zárobok: 553 810 228 dolárov

Do rebríčka sa medzi samé americké snímky podarilo dostať aj čínskej produkcii. Fantasy komédia The Mermaid bude pre našincov neznalých ázijské filmy veľkou neznámou, snímku sa však podarilo dostať aj na americký trh. Na ňom však stovky miliónov nezarobila. S celosvetovým zárobkom viac ako 553 miliónov dolárov jej však patrí 10. priečka najzárobkovejších neprístupných filmov. O čom to je?

Hlavnou hrdinkou je morská panna, ktorá bola poverená dôležitou úlohou – zájsť na pevninu a zabiť bohatého podnikateľa, ktorý svojimi fabrikami ohrozuje život v oceánoch. Samozrejme, úloha to nie je ľahká, keďže vplyvného podnikateľa strážia ozbrojení muži a navyše, malá morská víla sa doňho zamiluje. No a vtedy začnú ozajstné problémy.

Päťdesiat odtieňov sivej (Fifty Shades of Grey) | Zárobok: 569 651 467 dolárov

Tento film tu zrejme čakal každý. Prvý diel erotickej trilógie spôsobil hotový ošiaľ a to aj preto, že v jednotlivých scénach sľuboval drsnú erotiku. Samozrejme, ohľad treba brať na všetko a predovšetkým na to, že film bol určený do kín a nie na internetové pornostránky, preto nie každý divák dostal to, čo aj očakával.

Snímka prekvapila vo viacerých ohľadoch – stupídny scenár ju dokázal dostať do zoznamu najhorších filmov všetkých čias, no aj na zoznam najzárobkovejších neprístupných filmov. Pokiaľ ste túto ľahko erotickú romancu so sem-tam drsnejšími sexuálnymi praktikami ešte nevideli a navyše hľadáte nejaké inšpirácie na spestrenie vašich posteľných radovánok, môžete jej dať šancu. Nezabudnite ale aj na ostatné diely.

Vo štvorici po opici 2 (The Hangover Part II) | Zárobok: 586 764 305 dolárov

Prekvapením v tomto rebríčku môže pre niekoho byť aj druhý diel úspešnej komédie Vo štvorici po opici. Samozrejme, zážitky hlavných hrdinov sú určené pre kohokoľvek, len nie pre detského diváka, je však zaujímavé, že sa sem neprebojoval prvý diel tejto komédie. Ten bol totiž podľa mnohých nielen kvalitovo lepší, ale aj drsnejší.

Umučenie Krista (The Passion of the Christ) | Zárobok: 610 061 517 dolárov

Svojho času (teda v roku 2004, keď film valcoval kiná) sa o snímke Mela Gibsona hovorilo ako o jednom z najbrutálnejších filmov, aké sa kedy v kinosálach vôbec premietali. Samozrejme, pravdou je to dodnes, aj keď od tých čias sme už mohli vidieť aj brutálnejšie a krvavejšie filmy.

Umučenie Krista je výpravným eposom, na ktorý sa príjemne nepozerá, pokiaľ však niekto niekedy potreboval dôkaz o tom, ako sa správne nakrúcajú filmy s náboženskou tematikou, práve tento by mal byť prototypovou ukážkou. Samozrejme, záleží od žánru.

Logan | Zárobok: 619 021 436 dolárov

Je jednou z mála komiksoviek, ktorej sa aj s R-kovým ratingom podarilo zarobiť toľký obnos peňazí. Príbeh X-Mana Wolwerina dokázal režisér James Mangold aj napriek postupnému úpadku ostatných častí série o X-Menoch povýšiť na hotové umenie. Je to brutálne, plné emócii a jednoznačne ide o jeden z najlepších dielov série.

TO (IT) | Zárobok: 700 281 748 dolárov

Desivý klaun Pennywise a jeho príbeh je jediným hororom, ktorému sa do TOP 10 najzárobkovejších neprístupných filmov podarilo prebojovať. A nie, naozaj sa netreba čudovať, prečo sa tu dvojka od tohto nenachádza (bola naozaj veľmi, veľmi zlá). Tvorcom tohto hororu sa podarilo z prvej časti románu Stephena Kinga vytvoriť naozaj pôsobivý film, ktorý vychválili ako fanúšikovia hororov, tak aj kritici. Dôkazom sú priaznivé hodnotenia a v konečnom dôsledku aj rekordné zárobky, ktoré z neho robia najzárobkovejší horor v histórii kinematografie vôbec.

The Matrix Reloaded | Zárobok: 741 846 459 dolárov

Američania zvyknú R-kový rating dávať filmom najmä vtedy, keď obsahujú násilné scény, je v nich až príliš veľa krvi, môže na mladších divákov pôsobiť zle alebo je v ňom až nadmerná nahota. Žiadny diel z trilógie Matrix však nie je pre mládež úplne nevhodný (teda aspoň podľa nášho názoru nie), takže v tomto prípade tomuto označeniu priveľmi nerozumieme. Vďaka tomu mu ale patrí v tomto rebríčku zemiakové štvrté miesto.

Deadpool | Zárobok: 782 612 155 dolárov

Len málokto by čakal, že by sa tu najdrsnejší spomedzi komiksových superhrdinov nenachádzal. Deadpool patrí k tomu najlepšiemu, čo na scéne komiksových filmov kedy vzniklo a je dobré, že tvorcovia pri jeho pretavovaní z komiksu do filmovej podoby nezjemnili, ale drsného humoru naopak pridali (aj keď podľa niektorých mohli ešte viac). Deadpool sa na nič nehrá a veríme, že ani hrať nebude – len nech zostane taký, akého si ho pamätáme z tohto i nasledujúceho filmu. Ak by sa totiž stalo, že tvorcovia poľavia a Deadpool bude milší, hrozí, že im to fanúšikovia komiksovej predlohy i filmového spracovania spočítajú.

Deadpool 2 | Zárobok: 785 046 920 dolárov

V podstate platí to isté, čo bolo uvedené v predchádzajúcom odstavci: s Deadpoolom sa neradno zahrávať a treba veriť, že tretí diel prvé dva prekoná ešte viac a snáď po pridaní sa k Avengerom nezmäkne. (A ani jeho humor.)

Joker | Zárobok: 1 074 251 311 dolárov

Víťaz bol zrejme jasný každému. Joker to vzal útokom nielen na tržby v kinách (a tým pádom aj na divákov), ale aj na filmových kritikov. Tí ho doslova vychválili do nebies, čoho dôkazom je aj množstvo filmových ocenení, ktoré sa vyslúžil nielen film samotný, ale aj jeho hlavný protagonista Joaquin Phoenix, či režisér snímky Todd Phillips.