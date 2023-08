Strana Demokrati neodstúpi z volieb, zdôraznil Naď. Uhrík potvrdil, že chcú zorganizovať referendum o vystúpení z NATO

Mimoparlamentná strana Demokrati neodstúpi z volieb. Zdôraznil to podpredseda strany Jaroslav Naď v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Líder hnutia Republika Milan Uhrík potvrdil, že chcú v najbližších štyroch rokoch zorganizovať referendum o vystúpení z NATO.

Naď na otázku o nízkych preferenciách strany Demokrati reagoval, že nebude súhlasiť s ich odstúpením z politického boja. Tvrdí napríklad, že voliči zo zahraničia im poslali hlasy a nechcú ich sklamať. Navyše nevie, v prospech koho by sa vzdali.

Uhrík okrem referendovej iniciatívy avizoval, že ak sa aj jeho hnutie nedostane do vlády, ale bude v parlamentnej opozícii, aj tak sa vzdá postu europoslanca.

Obaja diskutujúci súhlasili, že všetky kauzy, týkajúce sa bývalých vlád, treba vyšetriť. Nezhodujú sa v otázke vyvodenia zodpovednosti voči policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi. Podľa Uhríka by mal byť okamžite odvolaný. Tvrdí, že Republika sa nezastáva obvinených nominantov Smeru-SD. Podotkol, že „za Smeru-SD sa síce kradlo, ale bol aspoň ako-taký poriadok“. Krajinu podľa neho musí po voľbách riadiť príčetná vláda.

Naď apeluje, aby sa s vyvodzovaním zodpovednosti po zásahu Národnej kriminálnej agentúry a obvinení šéfov Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu počkalo na rozhodnutia kompetentných orgánov.

Hamran zatiaľ podľa jeho slov neurobil žiadny krok, ktorý by v ňom vzbudil nedôveru. Dodal, že ani odvolávanie šéfa tajnej služby Michala A. by aktuálne nič nevyriešilo. Poukázal na to, že je mesiac pred parlamentnými voľbami a po nich si aj tak nová vláda môže menovať svojho nominanta. Dôležité podľa neho je, aby mala polícia voľné ruky a mohla pracovať.