Nový prieskum: Strana Smer by s veľkým náskokom vyhrala voľby, koalícia OĽANO a priatelia by sa do parlamentu nedostala

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v auguste vyhrala strana Smer-SD so ziskom 2O percent hlasov. Nasledovali by Progresívne Slovensko (PS) s 15 percentami a Hlas-SD so 14,2 percenta. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra Focus pre TV Markíza.

Do parlamentu by sa dostali aj Republika (8,8 percenta) a KDH (6,1 percenta). Rovnako by do NR SR postúpili SaS (6,1 percenta), SNS (5,3 percenta) a Sme rodina (5,1 percenta).

Pred bránami parlamentu by ostala koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia. Získala by 6,4 percenta hlasov voličov, no ako koalícia troch strán potrebuje na postup do parlamentu aspoň sedem percent.

Potrebných päť percent by nezískali ani Aliancia (3,4 percenta), Demokrati (3,1 percenta), Kotlebovci – ĽSNS (2,1 percenta) či Modrí, Most-Híd (1,7 percenta) a subjekty združené okolo Maďarského fóra (0,7 percenta).

Smer-SD by v parlamente získal 37 kresiel, PS 28 a Hlas-SD 27. So 16 poslancami by v NR SR bola Republika, SaS a KDH by mali zhodne po 11 kresiel. SNS a Sme rodina by obsadili zhodne po desať kresiel.

Prieskum sa konal od 9. do 16. augusta na vzorke 1009 respondentov.