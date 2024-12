Najprekvapivejšia reklama týchto Vianoc: Známy herec si v nej zahral Santu, skrýva sa v nej niekoľko tajných odkazov

Niektoré reklamy stavajú na klasických symboloch Vianoc, pričom sa snažia udržať pokojnú a štedrú atmosféru. Hrajú v nich koledy a iné jemné melódie, padá v nich sneh a v tme svietia svetlá. Potom sú tu však reklamy, ktoré stavia všetko na originalitu a čakajú na odozvu divákov.

Ako informuje portál msn, kampaň World of Tanks Holiday Ops 2025 od vývojára videohier Wargaming predstavuje herca Jasona Stathama ako Santa Clausa. Oficiálne je len Santovým kaskadérskym náhradníkom, no potom, ako sa Santa pri natáčaní zraní, na scénu prichádza Jason a pridáva do reklamy poriadnu dávku akcie a výbuchov.

O čo ide?

Spoločnosť Wargaming rozhodne neprestáva prekvapovať svojimi sviatočnými reklamnými kampaňami. Minulý rok bol jej hlavnou hviezdou Vinnie Jones. Tento rok pred uvedením traileru vyzvali fanúšikov, aby hádali tohtoročného herca, a návrhy sa pohybovali od Rowana Atkinsona po J. K. Simmonsa a Snoop Dogga.

Ako sa však ukázalo, všetky tieto tipy boli nesprávne. Hlavnou hviezdou ich tohtoročnej kampane je totiž Jason Statham, herec známy z filmov The Meg, The Transporter či Fast & Furious.

Statham je ako Santov kaskadérsky dvojník „brutálny, štýlový a pripravený prevziať velenie“ a „premeniť priemerný sviatočný film na epický film na plný plyn“.

Herec o tejto skúsenosti prezradil: „Počas svojej kariéry som šoféroval takmer každý typ vozidla, ale vybuchovať dookola v tanku je najvzrušujúcejšie. Preto som sa spojil so spoločnosťou Wargaming, aby som sa stal najnovším veľvyslancom World of Tanks v programe Holiday Ops, a som viac než pripravený na túto výzvu. Je to skvelá príležitosť priniesť hráčom na celom svete trochu sviatočnej zábavy a trochu akcie s vysokými rizikami.“

Tajné odkazy

„Počuli sme, že vo videu je niekoľko skrytých odkazov a hostí. Máte nejaké obľúbené momenty alebo detaily?“ znel pripnutý komentár od kanálu World of Tanks. Jedna odpoveď na ich otázku v komentároch prevládala. Komentáre s ňou zneli: „Jednoduché. Je to „Fury“.“ alebo „Zmienka o Fury na tankovom kanóne je poklonou filmu Fury s Bradom Pittom?“ alebo „Je to skutočný tank z filmu, požičali si ho z Tankového múzea.“