Stačí vám len 25 eur na noc, zaletíte si sem od 40 eur: Našli sme lacné letenky do raja, kde si užijete teplo aj v marci

Ak vás už omrzelo sedieť doma a túžite po teplých slnečných lúčoch, môžete si ich dopriať aj pred letnou dovolenkou. A nemusíte cestovať na druhý koniec planéty. Jedným z najbližších klenotov, kde si aj na jar môžete užiť teplé počasie, sú Kanárske ostrovy. A sú dostupnejšie, než ste si možno mysleli.

Kanárske ostrovy sú autonómnym spoločenstvom Španielska, no ležia pri Afrike. Kým niektorí Slováci ich už dobre poznajú, pre ďalších zostávajú ukrytým rajom. Lákajú tým, že sem môžete vyraziť aj pre nás v chladnejších mesiacoch, užiť si tu príjemnú dovolenku a zabaviť sa napríklad surfovaním, pravdaže, ak vás táto aktivita láka.

Magazín Time Out spomína, že spomedzi Kanárskych ostrovov je v tomto období najteplejší ostrov Gran Canaria.

Denné teploty by tu mali v tomto období dosahovať až 22 °C, aj práve teraz atakujú 20 °C, čo je príjemná zmena oproti počasiu na Slovensku. Vďaka nízkonákladovej leteckej doprave si sem vieme zaletieť za pár desiatok eur. A máme pre vás dobrý dôvod, prečo si tu naplánovať dovolenku na marec.

Najlacnejšie letenky už na budúci mesiac

Najlacnejšie spiatočné letenky z Viedne do mesta Las Palmas na ostrove Gran Canaria aktuálne začínajú na cenovke niečo cez 100 eur. Konkrétne za túto sumu nájdete letenky v dátumoch od 17. do 24. marca, čo znamená, že príchod jari by ste mohli osláviť na pláži. Letí sa priamo a v oblakoch strávite 5 hodín a 15 minút.

Aj najlacnejšie jednosmerné letenky na Gran Canariu aktuálne nájdete na marec a začínajú na cenovke 40 eur.

Ubytovanie od pár eur na noc

Pozreli sme sa aj na ceny ubytovania a do hľadáčika na známom ubytovacom portáli sme zadali noc od spomínaného 17. marca. Najlacnejší apartmán pre dve osoby v tomto termíne aktuálne nájdete dostupný od 53 eur na noc, čo vychádza 25,50 eura na osobu.

Takže ak by ste sa rozhodli vyraziť na Gran Canariu v marci, stále si tu dokážete naplánovať výlet aj v rámci nižšieho rozpočtu.

Kanárske ostrovy však nie sú iba Gran Canaria, ale turistov láka aj Lanzarote, Fuerteventura či Tenerife, ktoré patria spomedzi nich medzi najznámejšie a najobľúbenejšie.

A dobrou správou pre všetkých milovníkov cestovania je, že na všetky spomínané nie je problém dostať sa letecky.

