Okúpete sa vo vode horúcej 37 °C a z ceny spadnete zo stoličky: Našli sme najlepšie termálne kúpele u našich susedov

Leto je stále v nedohľadne, no vynikajúcim obdobím na dovolenkovanie môže byť aj zima alebo začiatok jari. Či už obľubujete aktívne strávenie voľného času alebo radšej leňošíte a jednoducho si užívate prítomný okamih, za jedným aj druhým tipom výletu sa oplatí vycestovať k našim susedom. Po termálnych kúpeľoch v Poľsku a Maďarsku sme sa pozreli aj na to, čo návštevníkom ponúka Rakúsko. Najlepší miestny klenot môžeme nepochybne popísať ako vyrážajúci dych.

Na Slovensku nájdete množstvo zaujímavých miest, ktoré stojí za to navštíviť. No ak túžite vyraziť na kratší výlet do zahraničia, nemusíte cestovať na druhý koniec Európy, ale stačí vyraziť k našim susedom. Termálne kúpele sa tešia obľube a za nás ich jednoznačne odporúčame navštíviť v tomto zimnom období. Navyše, ak budete mať to šťastie a budú práve poletovať snehové vločky, načerpáte tu ešte výnimočnejší zážitok.

Moderným vzhľadom lákajú tie v Poľsku, skutočne len na skok od našich hraníc, spomeňme napríklad Chocholowskie Termy, ktoré sú vzdialené len 6 minút od našich hraníc alebo termálny akvapark Terma Bania, len 20 minút zo Slovenska. Naopak, ak túžite po niečom tradičnejšom, vydajte sa k našim južným susedom. V hlavnom meste Maďarska nájdete preslávené kúpele Széchenyi, ktoré patria medzi top v Európe, alebo termálne kúpele Gellért, kde budete taktiež jasať nad architektúrou ich priestorov. A kapitolou samou osebe sú aj miesta tohto druhu, ktoré nájdeme v Rakúsku.

Našli sme najlepšie termálne kúpele v Rakúsku

Krajina Álp ponúka bohaté možnosti pre milovníkov cestovania či prírodných krás. A čo padne lepšie po vyčerpávajúcom spoznávaní nových miest alebo turistike, než oddych v termálnej vode pod holým nebom? Podľa hodnotení cestovateľov na TripAdvisore obstál ako najlepšie termálne kúpele v Rakúsku klenot s názvom Alpentherme Gastein.

Na googli kúpeľom svieti hodnotenie 4,4 hviezdičky z 5 a mnohí si tento zážitok nevedia vynachváliť. „Skvelý wellness v srdci Álp,“ podotkol jeden z návštevníkov a vyzdvihol, že je miestom priam stvoreným na oddych.

„Spa, kde nájdete niečo pre všetkých, a to v oddelených zónach, ktoré sa navzájom nerušia. Rodiny s deťmi majú k dispozícii tobogany a detský svet, relaxovať je možné vo vnútorných aj vonkajších teplých bazénoch a kondiční plavci majú k dispozícii plavecký bazén“ dodal niekto ďalší.

Nezabudnite si z domu zobrať dve veci

