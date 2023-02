Spotify má funkciu, o ktorej možno neviete: Takto nájdete pesničku, ktorú neviete dostať z hlavy, no nepoznáte názov

Spotify sa rozhodol, že prehovorí o funkcii, o ktorej vie len málokto. Nájdete vďaka nej pieseň, ktorú celý deň nedokážete dostať z hlavy, no neviete si spomenúť na jej názov alebo celé znenie.

Spotify nájde, čo hľadáte

Tisícky používateľov ostali podľa Mail Online v šoku po tom, čo zistili, že Spotify má mimoriadne praktickú funkciu. Ak vám celý deň beží v hlave pesnička, no nedokážete určiť, aká a odkiaľ ju poznáte, Spotify má jednoduché riešenie. Stačí zapísať časť textu do vyhľadávania aplikácie.

Pieseň môžete vyhľadať na základe žánru, albumu, umelca, rôznych typov playlistov, ale aj podľa podcastov či profilov. Vyhľadať si môžete aj rozhlasové stanice, nadchádzajúce koncerty či oficiálny tovar certifikovaného interpreta.

„Ak nepoznáte názov piesne, nevadí, zapíšte do vyhľadávanie aspoň 3 slová z textu,“ informuje Spotify na svojom webe. Vyhľadávanie vám následne vygeneruje všetky piesne, ktoré obsahujú hľadaný text. V rámci vyhľadávania môžete isté piesne aj vylúčiť. Napríklad, ak podľa textu hľadáte pieseň od Lady Gaga, môžete vyhľadávaču prikázať, aby istú pieseň zo zoznamu vylúčil.

Zabudnite na prehľadávanie Googlu

Ak napíšete do vyhľadávania Lady Gaga NOT Just Dance, vyhodí vám zoznam všetkých piesní od tejto speváčky okrem Just Dance. Hľadať môžete aj piesne na základe istého časového obdobia, zadáte napríklad roky 1975 až 2000. Ak ste si istí, že pieseň nie je z roku 1981, napíšete year:1975-2000 NOT year:1981 (teda rok:1975 -2000 NIE rok 1981).

Ak chcete vyhľadávať podľa žánru a roka, stačí napísať genre: folk AND year: 1985 (teda žáner:folk A rok:1985). Mnohí používatelia Spotify priznávajú, že o tejto funkcii nemali ani len tušenia a určite im uľahčí život. Namiesto prehľadávania Googlu, stačí zapísať pár slov do vyhľadávania v Spotify.