Spoločnosť Billa Gatesa chce spustiť vyradený reaktor na mieste najväčšej jadrovej katastrofy USA. Potrebuje elektrinu

Ak hovoríme o najväčšej jadrovej katastrofe na svete, na prvú priečku jednoznačne zaradíme nehodu v Černobyli. Druhé miesto môžeme priradiť jadrovej havárii vo Fukušime. Tieto dve havárie si vyslúžili na stupnici závažnosti jadrových havárií hodnotu 7, teda tú najvyššiu. S číslom 6 skončila havária v sovietskom závode Majak a jednou z udalostí s číslom 5 bola aj nehoda jadrovej elektrárne Three Mile Island.

Článok pokračuje pod videom ↓

Táto nehoda sa stala v roku 1979 a postihla druhý blok jadrovej elektrárne. Kombináciou ľudskej chyby a zlyhania ventilu sa udiala situácia, keď sa v reaktore ocitlo menej vody, čo spôsobilo prehrievanie a čiastočné roztavenie palivových článkov.

Malý únik, veľké dôsledky

Do okolia sa dostalo malé množstvo radiácie a aj keď bol únik považovaný za malý, vo verejnosti vzbudil obavy z bezpečnosti jadrovej energie. Prispel však k zavedeniu množstva regulácií a bezpečnostných systémov, aby sa niečo také v budúcnosti neopakovalo.

A síce druhý blok bol poškodený, ten prvý stále fungoval, a to až do roku 2019, kedy sa začalo jeho vyraďovanie. Avšak ako píše spoločnosť Constellation Energy v tlačovej správe, dohodli sa s Microsoftom, so spoločnosťou ktorú spoluzaložil jeden z najbohatších ľudí na svete, filantrop Bill Gates, že by sa vyraďovaný 1. blok tejto jadrovej elektrárne opäť uviedol do prevádzky, a to už do roku 2028.

Potrebujú energiu

Samozrejme, investovali by sa prostriedky do vylepšení turbíny, generátora, transformátora a chladenia. Vyrobenú energiu by odkupoval Microsoft a používal by ju na napájanie svojho dátového centra s cieľom zabezpečiť jeho chod bez emisií uhlíka. IFL Science pripomína, že Microsoft potrebuje stále viac elektrickej energie pre svoje operácie zamerané na umelú inteligenciu, pričom nie je jediný. Rovnako aj Amazon, Google, Meta a Apple taktiež potrebujú stále viac energie pre operácie s umelou inteligenciou.

To spôsobuje nápor na energetickú sieť USA a núti veľké spoločnosti, aby si samy zabezpečovali spôsoby hľadania energie, pričom je ale požiadavka, aby táto energia neprodukovala skleníkové plyny. Investovanie do síce vyradeného, ale bezpečného reaktora v Three Mile Island je tak v tomto kontexte logický krok.