Špeciálne efekty nepotreboval, vydesil prirodzeným budovaním napätia: Film Tí druhí je najlepším hororom 21. storočia

Niektorí o ňom ako horore nehovoria. Viac ako strašidelným je pre nich mysterióznou gotickou drámou, ktorá čerpá tematiku z klasických hororových románov a starých legiend. Diskutovať o tomto by sa však dalo hodiny, a tak sa na jednom musíme zhodnúť – snímka Tí druhí, nech už má akékoľvek žánrové zaradenie, dokáže vydesiť každého jedného diváka.

Je to jeden z tých filmov, ktoré ste si medzi ostatnými po roku 2001 vo videopožičovni v oddelní hororov možno ani nevšimli. A to aj napriek tomu, že na obale DVD-čka (respektíve videokazety) bola vyobrazená vystrašená Nicole Kidman s petrolejkou v ruke. Film Tí druhí (The Others alebo Los Otros, keďže režisérom je španielsky režisér) však svojho času patril medzi klenoty a je veľká škoda, že sa dnes už o ňom hovorí len málokedy. Patrí totiž k tomu najlepšiemu, čo v žánri hororov v 21. storočí vôbec vzniklo.

Príbeh z „karantény“

Príbeh filmu uznávaného režiséra Alejandra Amenábara sa odohráva v časoch konca druhej svetovej vojny a rozpráva o živote ženy menom Grace (Nicole Kidman) vychovávajúcej dve malé deti a čakajúcej na manželov návrat z bojov. Deti však trpia zvláštnou alergiou na slnečné svetlo, preto musia okná ich honosného gotického sídla zakrývať dlhé závesy a počas bieleho dňa nemôžu svoje útočisko opustiť.

Rozľahlý dom je temný navonok preto, že ho poznačil smútok tragickej vojny, zvnútra preto, že doň nevnikne ani záblesk denného svetla. V šere sa však po dome okrem Grace, jej detí a nového služobníctva pohybuje aj niečo neviditeľné, čo všetkých desí. Sú to všetko len zlé sny, pocity depresie vyvolané vojnou alebo ich naozaj chce niečo nadprirodzené zabiť?

Oficiálna synopsa filmu možno pôsobí lacne a už nesmierne okukane, aj vyše 18 rokov po uvedení však máte možnosť vo výsledku vidieť niečo nevšedne originálne. Niečo, čo sa absolútne vymyká akýmkoľvek zvyklostiam. Jasné, strašidelné rodinné sídla už boli v hororoch rozoberané tisíckrát, žiadny režisér však k vyrozprávaniu podobne ladeného príbehu nepristupoval tak, ako Amenábar. Je to plné napätia, strachu i prekvapení, ktoré navyše nepôsobia tuctovo a a príliš preefektovane. K tomu nechýba skvelá hudba, ktorú skladal sám režisér a grandiózne finále, ktoré predčí aj niekdajšieho majstra záverečných zvratov M. Night Shyamalana (Šiesty zmysel, Vyvolený, Znamenia, Osada).

Pre Nicole Kidman išlo o vôbec prvý a zatiaľ jediný ozajstný horor v jej filmografii (samozrejme, počas svojej kariéry ich nakrútila viac, len tento však možno za horor skutočne aj považovať). A aj keď mnohým jej tvár možno doposiaľ nebola priveľmi pochuti, po zhliadnutí tohto filmu si ju nesmierne obľúbite a uvedomíte si, že je to jedna z najlepších hollywoodskych herečiek posledných troch dekád.

Tí druhí v roku 2001 naozaj prekvapili a túto schopnosť majú aj dnes. Spomenúť možno aj aktualizačný moment, keďže snímka je takpovediac o seba-izolácii pred ostatnými z dôvodu strachu o život vlastných detí. Aj vám to pripomína súčasné dianie vo svete?

Úspešná u divákov aj kritikov

Keď sa snímka dostala do kín, diváci ju ospevnými reakciami nešetrili a rovnako to bolo aj v prípade filmových kritikov. Svedčí o tom aj množstvo nominácií na prestížne filmové ocenenia, z radov ktorých najväčšmi vyčnieva nominácie pre Kidman na Zlatý glóbus v kategórii Najlepšia herečka v dráme či britských cien BAFTA, kde si taktiež jednu z nomináciu vyslúžila a rovnako aj režisér Amenábar za scenár k filmu.

Horor doslova zabodoval na španielskych filmových cenách Premios Goya, kde z celkovo 15 nominácií získal 8 cien, vrátane Najlepšieho filmu, réžie, kamery, strihu, zvuku, pôvodného scenára, výpravy aj produkcie. Na odovzdávaní cien Saturn Award v roku 2001 zas Tí druhí získali sošku za Najlepší horor roku a všetky tieto ceny sú absolútne zaslúžené.

Už čoskoro sa dočkáme remaku

O úspechu hororu svedčia aj stámiliónové zisky. Pri rozpočte len 17 miliónov dolárov snímka celosvetovo zarobila neuveriteľných takmer 210 miliónov. A zrejme aj to je premenná, ktorá zvážila pri nedávno medializovanej informácii, že úspešný horor sa dočká nového spracovania. O ten sa postará americká filmová spoločnosť Sentien Entertainment, ktorá chce takmer 20-ročný horor ukázať v modernom šate pre nové generácie divákov. Či sa im ale podarí zopakovať úspech originálu, je otázne. Pri každom reamku totiž platí pravidlo, že originál je vždy len jeden.