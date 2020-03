Kultový horor Nezvratný osud sa vracia: Jeho šiesty diel nakrútia tvorcovia Saw. Vieme, o čom bude

Koronavírus síce produkcie mnohých filmov pozastavil a zatvoril aj kinosály po celom svete, to ale neznamená, že filmoví tvorcovia budú najbližšie mesiace spať na vavrínoch. Práve naopak, pracujú z domu na ďalších zaujímavých scenároch projektov, ktoré uvidíme v budúcnosti. A jedným z nich je aj šiesty diel hororovej série Nezvratný osud.

Tento mesiac to bude presne 20 rokov, čo sa vôbec prvý diel ambicióznej teenagerskej vyvražďovačky s názvom Nezvratný osud (Final Destination) dostal do kín po celom svete. Od tej doby sme sa dočkali ďalších štyroch pokračovaní, pričom to posledné s poradovým číslom 5 sme videli v roku 2011.

Šieste pokračovanie s novým duom tvorcov

Vo všetkých dieloch pritom išlo vždy o to isté – prekabátiť smrť. A zdá sa, že ďalšia skupina nevinných ľudí bude pred smrťou unikať opäť. Ako totiž informoval filmový portál Collider, v Hollywoode vznikne šiesty diel známej série o predtuchách veľkých nehôd a katastrof a následným unikaním pred smrtkou samotnou.

Projekt so zatiaľ pracovným názvom Final Destination 6 dostala na starosť dvojica scenáristov Patrick Melton a Marcus Dunstan. Tí sa v žánri hororov predviedli snímkami Saw IV – VI či Saw 3D. Producentsky sa na ňom má podieľať Craig Perry, ktorý produkoval aj predchádzajúce Nezvratné osudy a ten aj prezradil, akým smerom sa nový diel skladačky bude uberať.

V rozhovore pre magazín Digital Spy uviedol, že tvorcovia sa pohrávajú s myšlienkou, že tentokrát budú pred smrťou utekať tí, ktorí sa s ňou potýkajú každý jeden deň. Konkrétne má ísť o záchranárov, hasičov, policajtov a im podobných ľudí.

„Títo ľudia sa so smrťou potýkajú v prvej línii každý deň, robia rozhodnutia, ktorými môžu iných buď zachrániť alebo ich zabiť,“ vysvetlil portálu Perry. „Myslíme si, že práve ich svet môže byť celkom zaujímavým spôsobom ako ďalší Nezvratný osud rozprávať a ktorý môže vyvodiť unikátne diely v celej skladačke,“ dodal.

Kultová jednotka

Zatiaľ nie je známe, kedy by sme sa hotového produktu mohli dočkať v kinách. Celý projekt je zatiaľ v štádiu príprav scenára.

Pre tých, ktorí nemajú ani poňatia, čo je Nezvratný osud zač, tak si to môžu dosledovať, nájdete ho napríklad v online knižnici iTunes k zapožičaniu. Každý diel tohto niekdajšieho hororového klenotu sleduje skupinku ľudí, ktorých niekto zachráni pred istou smrťou.

V úplne prvom diele, ktorého režisérom bol James Wong, zachráni pred haváriou lietadla skupinku cestujúcich stredoškolák Alex (hrá ho Devon Sawa). Ten má pred nástupom do lietadla predtuchu, žeto pri štarte vybuchne. Po tom, čo sa ho zmocní pocit neistoty, snaží sa spolucestujúcich presvedčiť, aby z dopravného prostriedku vystúpili.

Samozrejme, nikto mu nechce veriť a kvôli šíreniu paniky ho aj spolu s ďalšími spolužiakmi aj cudzími ľuďmi z lietadla vyvedú a to odlieta od nich. Prá minút po štarte lietadlo na oblohe skutočne vybuchne. Preživší sú vďační, že na palube neboli, no nie na dlho. Keďže Alex svojou predtuchou oddialil ich smrť, príde si smrť samotná po každého z nich zvlášť a mnohokrát ešte krutejším a bolestivejším spôsobom.