Špeciálna epizóda Priateľov už postupne vzniká. Jedna z hviezd má za sebou prvé nakrúcanie

Dlho odkladaná, no stále pripravovaná hodinová epizóda sitkomu Priatelia sa stane realitou už tento rok. Jej nakrúcanie oficiálne začne na jar tohto roku, no jedna z hviezd už má nakrúcanie istej časti materiálu za sebou. Pri tejto príležitosti prezradila, čo od nového špeciálu môžeme očakávať.

Už mala byť dávno na svete, no plány tvorcom a streamovacej službe HBO Max, ktorá ju má uviesť, skrížila koronavírusová pandémia. Špeciálna epizóda sitkomu Priatelia (Friends) však rozhodne vznikne, čo už dávnejšie potvrdil aj herec Matthew Perry (predstaviteľ Chandlera).

Postupný vznik hodinového špeciálu potvrdila aj predstaviteľka obľúbenej Phoebe, herečka Lisa Kudrow. Tá už má dokonca za sebou aj nakrúcanie bližšie nešpecifikovaného materiálu, píše web Screenrant.

Predstaviteľka Phoebe prezradila zákulisné informácie

Herečka Lisa Kudrow, nedávno v podcaste herca Roba Lowa prezradila, že už má nakrúcanie nejakého materiálu do špeciálu HBO Max za sebou. Ako potvrdila, hodinovej epizódy sa skutočne dočkáme, pretože už na ňom začala pracovať aj ona sama.

Ako ďalej prezradila, fanúšikovia nemajú od hodinového špeciálu očakávať nejaký konkrétny dej – nejde o žiadny reboot ani revival, epizóda nemá žiadny konkrétny scenár a ústredná šestica hercov nebude hrať svoje známe postavy.

„Je to o tom, ako sa znova stretneme, čo sa nestáva príliš často a čo sa nestalo pred publikom od roku 2004, keď sme natočili posledný diel,“ prezradila. Moderátor podcastu Rob Lowe sa jej následne spýtal, či ide o stretnutie, aké trio herečiek z času na čas absolvuje doma u Jennifer Aniston. „Áno, bude to presne také,“ dodala Kudrow.

Uvidíme špeciál aj na Slovensku?

Špeciálna epizóda Priateľov sa bude nakrúcať na jar tohto roku v rovnakých priestoroch, kde dekádu vznikali aj jednotlivé časti sitkomu. Hotový materiál bude následne uvedený exkluzívne na streamovacej platforme HBO Max. Tá by mala byť spustená v priebehu tohto roka aj pre slovensko-českých predplatiteľov namiesto terajšieho HBO GO. Je tak viac než isté, že hodinový špeciál uvidíme aj v našich končinách. Stať by sa tak malo taktiež ešte v priebehu tohto roka.