HBO GO na Slovensku končí. Nahradí ho nová streamovacia služba

Spoločnosť WarnerMedia, ktorá aj na Slovensku prevádzkuje zbierku filmových kanálov HBO či streamovaciu službu HBO GO, včera oznámila niekoľko noviniek. Dve z nich sú mimoriadne zaujímavé aj pre tunajších milovníkov streamovaného obsahu. V roku 2021 totiž najmä v súvislosti so službou HBO GO nastanú veľké zmeny.

HBO GO na Slovensku končí

Tou najväčšou novinkou je príchod ich najnovšej služby HBO Max do Európy, vrátane Slovenska. Podľa informácií portálu Živé.sk služba Max dorazí v druhej polovici roka 2021 a súčasná ponuka HBO GO tak zanikne.

Príchod HBO Max do Európy i Latinskej Ameriky potvrdil šéf HBO Max Global Andy Forssell, podľa ktorého chcú službu dostať postupne do celého sveta. Zatiaľ úspešne funguje na území Spojených štátov amerických.

Služba HBO Max nahradí na Slovensku i v Česku dnes existujúcu službu HBO GO, ktorá je aktuálne dostupná pre všetkých aj s lokalizovaným obsahom za poplatok 5,99 eur mesačne. HBO Max však ponúka obsahu viac a dokonca má aj viacero funkcií. Za to si v USA služba účtuje aj výrazne vyšší mesačný poplatok. Za necelých 15 dolárov majú predplatitelia prístup k viac než desiatkam tisíc hodín obsahu nielen z dielne HBO, ale napríklad aj ostatných kanálov z portfólia WarnerMedia. Medzi nimi sú napríklad seriály z dielne Warner Bros., DC, Cartoon Network, Adult Swim či klasické filmy od Turner. Časť obsahu bude dostupna v Ultra HD rozlíšení a s priestorovým zvukom, čo HBO GO neponúka.

Zatiaľ nie je jasné, či suma za mesačné predplatné streamovacej služby po prechode z GO na Max stúpne aj pre slovensko-českých predplatiteľov. Rovnako nie je známe, či budú mať tunajší diváci prístup ku všetkému, čo môžu na HBO Max sledovať americkí diváci. To, čo bolo na HBO GO, však s najväčšou pravdepodobnosťou na Max zostane. Konkrétne plány nekomentovalo ani lokálne zastúpenie HBO, ktoré web Živé.sk oslovil.

Všetky časti Priateľov aj South Parku

HBO Max je v USA lákadlom najmä pre bohatú knižnicu, ktorá tam ponúka napríklad všetky epizódy sitkomu Priatelia (Friends). K tomu má čoskoro pribudnúť aj hodinová špeciálna epizóda. Tú si tým pádom budú môcť pozrieť aj tunajší diváci, keď u nás HBO Max odštartuje.

HBO Max má byť zameraná najmä rodinne a okrem seriálových klasík, ktoré už poznáme z vysielania HBO, ponúka služba aj ďalšie známe seriály z knižnice WarnerMedia. Za zmienku stoja teenagerské seriály O.C. California (The O.C.), Gossip Girl, všetky epizódy Mestečka South Park (South Park) či Rick & Morty.

Vojna streamovacích služieb

HBO však aj naďalej plánuje obsah zakupovať aj u konkurenčných štúdií. Je však otázne, koľko toho bude pre slovenských divákov prístupné. Ako je totiž známe, na Slovensko v roku 2021 dorazí aj konkurenčná služba Disney+. Tá ponúkne okrem všetkých disneyoviek aj napríklad všetky pixarovky, Star Wars film, vrátane hitového seriálu The Mandalorian, marvelovky aj spolu s chystanými seriálmi (napríklad WandaVision, Loki či Hawkey) a aj všetky časti Simpsonovcov a množstvo ďalšieho. Rovnako ako HBO Max, aj Disney+ ponúkne väčšinu obsahu lokalizovaného do českého dabingu alebo tituliek.

Rok 2021 teda bude patriť streamovacím službám a aj na Slovensku spoznáme, ako vyzerá „tichá vojna“ o predplatiteľa.

Kinohity v rovnaký deň v kinách aj na HBO Max

Nielen vstup HBO Max do Európy spoločnosť WarnerMedia na konferencii včera oznámila. Jednou z chystaných noviniek produkčného domu je aj nový model distribúcie filmov v roku 2021, informuje vo svojej tlačovej správe.

Keďže rok 2020 bol pre filmový priemysel zdrvujúci, rozhodli sa Warneri pre nečakaný krok. Každý film, ktorý má ísť v roku 2021 do kín, bude v rovnaký deň uvedený aj na službe HBO Max. Ide o veľké a očakávané snímky ako Tom & Jerry, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, V zajatí démonov 3 (The Conjuring: The Devil Made Me Do It), Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad, Duna (Dune) či Matrix 4 a mnohé ďalšie.

Ide o pomerne zaujímavý krok, ktorý si spoločnosť WarnerMedia odskúša s pripravovanou komiksovkou Wonder Woman 1984 už o pár týždňov. Tá si taktiež odbije premiéru v rovnaký deň v kinách i na streamovacej platforme. Vyššie spomínané filmy však budú uvedené len pre americkú časť predplatiteľov a zrejme aj za špeciálny poplatok.

Na druhú stranu, to ale nebude predstavovať žiadny problém pre filmových pirátov a je viac než pravdepodobné, že po uvedení filmov na streamovaciu službu sa ich nelegálne kópie objavia aj na voľné stiahnutie prostredníctvom fileshareingových či torrentových portálov. Napokon je ale na každom divákovi a milovníkovi filmov, či si bude chcieť užiť filmy na veľkom plátne a legálne, alebo nie.