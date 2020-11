Vec, na ktorú čakali všetci fanúšikovia: Hviezda sitkomu Priatelia potvrdila, kedy sa dočkáme špeciálnej epizódy

Najskôr sme sa jej mali dočkať pri štarte novej streamovacej platformy HBO Max v máji tohto roku. Potom však nastali komplikácie z dôvodu koronavírusovej pandémie a produkcia novej špeciálnej epizódy sitkomu Priatelia bola odložená. Premiéru si hodinový špeciál mal napokon odbiť počas tejto jesene, no dočkáme sa ho ešte neskoršie.

Opäť však treba na úvod pripomenúť, že nepôjde o regulérnu epizódu populárneho sitkomu Priatelia (Friends), ktorá vyrozpráva, kam sa životy šestice hlavných hrdinov posunuli od finále 10. série. Nový hodinový špeciál bude len oficiálnym stretnutím pred kamerami, v ktorom budú hlavní hrdinovia, mnohé vedľajšie postavy a tvorcovia kultového sitkomu diskutovať o tom, čo všetko za desať rokov vysielania a nakrúcania seriálu zažili.

Forma, akou to celé tvorcovia pojmú, aj naďalej zostáva viac-menej záhadou. Jeden zo šestice hlavných predstaviteľov však najnovšie aspoň potvrdil, kedy si očakávanej špeciálnej hodinovej časti dočkáme.

Herec Matthew Perry (Chandler Bing) na svojom Twitteri fanúšikom zvestoval radostnú správu, v ktorej potvrdil, že nová časť si svoju premiéru odbije začiatkom marca 2021. Veríme, že tentokrát už žiadne posuny nenastanú.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020