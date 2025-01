Sociálna poisťovňa zverejnila informácie, ktoré budú zaujímať všetkých budúcich dôchodcov. Dôjde k zmenám

O zmenách, ktoré sa dotknú súčasných dôchodcov, sme vás už informovali v článku. Najväčšou stále ostáva to, že rodičovský dôchodok sa nahradí asignáciou podielu zaplatenej dane a po novom tak bude vyplatený až v roku 2026. Na zmeny sa však musia pripraviť aj ľudia, ktorí sa do dôchodku ešte len chystajú.

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, dôchodkový vek sa nemení a tento vek poistencov narodených pred rokom 1967 je uvedený v prehľadnej tabuľke, ktorá berie do úvahy nielen vek seniorov, ale tiež pohlavie a počet vychovaných detí. Kedy môžu odísť do dôchodku, si tak môžu veľmi jednoducho zistiť. Teraz Sociálna poisťovňa zverejnila aj ďalšie potrebné informácie na odchod do dôchodku.

Dôležité informácie

Prvou dôležitou informáciou je aktuálna dôchodková hodnota na rok 2025. Tá je platná od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025 a Sociálna poisťovňa stanovila jej hodnotu na 18,7434 eura. Táto hodnota je pritom jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku.

Seniorom, ktorým vznikol v roku 2025 nárok na výplatu dôchodku, tak táto hodnota zaváži pri výpočte sumy ich dôchodku.

Ďalšia zverejnená informácia sa týka tých, ktorí pracujú sezónne. Zamestnanec, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, je totiž povinne dôchodkovo poistený. Na to, aby sa mu však aj toto obdobie zarátalo do odpracovaných rokov a ovplyvnilo výšku jeho dôchodku, však musí splniť podmienky.

„Ak sa priznáva dôchodok zo starobného poistenia (starobný, predčasný starobný dôchodok alebo vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok), obdobie dôchodkového poistenia závisí od mesačného príjmu po znížení o odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci,“ uvádza Sociálna poisťovňa.

„Suma odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci je 50 % priemernej mesačnej mzdy za predminulý kalendárny rok (spred dvoch rokov). V roku 2025 je suma odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci 715,00 eur,“ dodáva. Mesačný príjem poistenca, ktorý si chce nechať zarátať toto obdobie do dôchodku, tak musí byť vyšší ako suma tejto položky.