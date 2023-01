Smrť Howardovej mamy v Teórii veľkého tresku nebola náhoda. Jej dôvod bol oveľa smutnejší, než ste si mysleli

Niektoré postavy opustia filmy alebo seriály kvôli nezhodám hercov, atraktívnejším ponukám či problémom pri nakrúcaní. Spomeňme napríklad Charlieho Sheena, ktorý takto skončil v sitkome Dva a pol chlapa (Two and a Half Men). Čo sa týka mamy Howarda Wolowitza z Teórie veľkého tresku (The Big Bang Theory), dôvod jej smrti v seriáli bol mimoriadne smutný, informuje Screen Rant.

Ak ste si mysleli, že smrť Howardovej mamy — Debbie — v sitkome bola plánovaná, nie je to tak. Napriek tomu, že sme ju videli vlastne iba raz, aj to na malý moment, jej postava bola neodmysliteľnou súčasťou seriálu. Ich hádky s Howardom sú nezabudnuteľné a stále divákov rozosmievajú. Prečo teda nechali tvorcovia túto postavu zomrieť, keď dokázala ľudí dobre pobaviť?

Herečka, ktorá jej prepožičala svoj hlas, zomrela

Pravý dôvod tohto rozhodnutia je oveľa dojímavejší, než ste si možno mysleli. Howardova mama v TBBT zomrela, pretože v skutočnosti umrela aj herečka Carol Ann Susi, ktorá jej prepožičala svoj hlas. Tvorcovia ju mohli jednoducho nahradiť niekým iným, no namiesto toho sa rozhodli uctiť si ju týmto spôsobom.

Carol Ann Susi zomrela 11. novembra 2014 a ako si možno pamätáte, náhla smrť Debbie Wolowitz postavy sitkomu poriadne zaskočila. Napriek tomu, že sme ju nikdy poriadne nevideli, bola dôležitou súčasťou seriálu.