Odpáli vás z nich: 10 najväčších dier a nelogických vecí, ktoré ste si v Teórii veľkého tresku nevšimli

Teória veľkého tresku, alebo ak chcete The Big Bang Theory, patrí medzi jeden z divácky najobľúbenejších sitkomov vôbec. Jeho humor dokáže divákov rozosmiať, aj keď ho pozerajú už po niekoľkýkrát. No priniesol aj viacero dier a nelogických momentov a mnohé z nich vám pravdepodobne ušli. Poďme sa na niektoré pozrieť.

Sheldon má svoje miesto snáď všade, okrem jedálne

Sheldon musel sedieť vždy na tom istom kraji gauča, dokonca mal presne vyhradené miesto aj u Penny alebo vo väzenskej cele, kam sa v jednej z častí dostal, či v kine. To isté platilo aj v prípade parkovacieho miesta, aj keď vlastne nemal auto. Prečo ale bola táto jeho striktnosť narušená v práci? Konkrétne máme na mysli jedáleň, kde si nemal problém sadnúť kamkoľvek a nezamýšľal sa nad tým, ktoré miesto je vhodné a patrí jemu.

Do Švajčiarska mohli ísť všetci traja spoločne

Jeden z divákov na webovej stránke Quora upozornil na podstatný nelogický fakt, na ktorom bola vlastne založená jedna celá epizóda sitkomu. Konkrétne ide o 15. časť 3. série, v ktorej sa Leonard ocitol v nepríjemnom trojuholníku. Mal možnosť zobrať so sebou do Švajčiarska, kde sídli CERN, jednu osobu. On si vybral Penny, aby tu mohol s ňou stráviť romantické chvíle, no Sheldon chcel ísť tiež, práve kvôli Európskej organizácii jadrového výskumu. Leonard si teda musel vybrať. Ale prečo nikoho nenapadla možnosť, že by si Sheldon sám zaplatil letenku a ubytovanie a išli by všetci traja spoločne? Ako vieme, peniaze na to mal a nič, čo by mu v tom bránilo, spomenuté nebolo.

Sheldon raz má alergiu a potom zas nie

Na začiatku seriálu sa dozvedáme, že Sheldon má alergiu na mačky a trpí astmou. Neskôr sa to ale obráti a astmu nemá on, ale Leonard. A záhadne zmizne aj jeho alergia na mačky v momente, keď si ich rozhodne zaobstarať hneď niekoľko.

Howard nemôže byť astronautom

Portál Diply upozornil na fakt, ktorý pravdepodobne mnohým ušiel, no v skutočnosti nedáva žiaden zmysel. Howard by nikdy nebol vhodným adeptom na vesmírnu misiu. Dôvodom sú jeho alergie, ale aj problémy so srdcom či astmou. Na to, aby sa z niekoho mohol stať astronaut, musí mať pevné zdravie.

Sheldon má byť poloprofesionál na masturbáciu

Nie je nič prekvapivé na tom, ak sa hlavné postavy v seriáloch priebežne upravujú podľa toho, čo funguje a čo nie. V prípade Sheldona ale minimálne tento jeden moment nedával vôbec žiadny zmysel. Hovoríme hneď o úplne prvej časti sitkomu, v ktorej sa s Leonardom ocitnú v spermobanke. Sheldon mu hovorí, že to nezvládne, na čo Leonard odvetí, že nech neblázni, veď je poloprofíkom. Táto poznámka vôbec nesedí s tým, čo sa neskôr o Sheldonovi dozvieme. Mohlo ísť o iróniu, ktorá by sa ale aj tak viac vyhodila na niektorého z ich ďalších kamarátov, než na Sheldona.

Meno otca Penny sa zmenilo

Všimli ste si, že priezvisko Penny nie je známe, aj keď ostatných ústredných hrdinov áno? Navyše, jej otec bol najprv spomínaný ako Bob a neskôr sa mu hovorilo Wyatt. Jedna z fanúšikovských teórií hovorila, že Wyatt je vlastne jeho priezvisko a teda aj priezvisko Penny. Podľa tvorcov ale Penny priezvisko nemala, takže čo sa týka mena jej otca, išlo o chybu.

Sestra Penny chýba

O rodine Penny sme sa dozvedali postupne nové a nové veci. Všimli ste si ale, že jej sestra aj s manželom sa na jej svadbe neobjavili? Prečo, to sa asi už nikdy nedozvieme, pretože to v seriáli vysvetlené nebolo. Mohlo sa pokojne stať, že tvorcovia na ňu jednoducho zabudli.

Študoval Howard na MIT alebo žil stále s mamou?

Ako určite viete, Howard študoval na MIT, kvôli čomu sa neraz stal terčom Sheldonových vtipov. Jeho štúdium na tejto, aj tak mimoriadne prestížnej, škole trvalo šesť rokov. A škola sa nachádza v Bostone. Už asi tušíte, kam tým smerujeme. Howard stále žije so svojou mamou a ona dokonca nezniesla myšlienku, že by sa od nej odsťahoval alebo zle znášala už iba to krátke obdobie, kedy letel do vesmíru. Ako je teda možné, že sa nikdy nespomenulo šesť rokov, ktoré strávil mimo domu a svojej mamy?

Nie je úplne jasné, ako sa výťah pokazil

Jedným z najväčších highlightov samotnej záverečnej série Teórie veľkého tresku bol funkčný výťah. Prečo ale celé roky nefungoval a ako sa vlastne pokazil? Dôvodov bolo spomenutých hneď niekoľko. Od prvej série vidíme, že výťah nejde, no prvé vysvetlenie prichádza až neskôr. Podľa neho môže za pokazený výťah práve Leonard a jeho experiment. V prvej sérii ale bolo spomenuté, že výťah nefungoval už roky predtým, a to celkom časovo nesedí so spomínanou príčinou. Ako vysvetľuje Screenrant, Howard sa navyše neskôr pokúšal zistiť, ako sa výťah pokazil. Aj keď podľa prvej teórie bol sám pri tom.

Howardovu mamu sme videli a nebola obézna, ako ju sám vykresľoval

Ak sa lepšie zamyslíte nad postavou mamy Howarda, jej vykreslenie nebolo úplne ideálne. Viackrát si z nej robil srandu kvôli jej vzhľadu a kilogramom navyše. A v seriáli sme ju nikdy nevideli. To ale nebola pravda. Tento detail si všimlo skutočne iba minimum divákov a ak medzi nich nepatríte, práve vám zničíme jednu obrovskú ilúziu, ktorú Teória veľkého tresku vytvorila. Metro upozornil na prekvapenie pozorných divákov, ktorí si všimli, že v 6. sérii a 15. časti sa na chvíľu Howardova mama mihla. A ukázalo sa, že vôbec nebola taká obézna, ako sa o nej v celom seriáli tvrdilo. Ide konkrétne o scénu, kedy príde ku nej na večeru Raj a pri príprave dezertu sa objaví v pozadí v kuchyni.