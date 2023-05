Slovensko dnes zasiahne níž Chappu: Prinesie jedny z najintenzívnejších zrážok a povodne, tieto oblasti sú v ohrození

Už dnes čaká naše územie zásadné zhoršenie počasia. To bude ovplyvňovať rozsiahla tlaková níž, ktorá sa počas noci prehĺbila nad Stredozemným morom a ktorá sa presúva nad Jadran. Tu sa bude nachádzať niekoľko hodín a do našej oblasti bude od juhu pumpovať veľmi vlhký, no zároveň teplejší vzduch. Tlaková níž dostala svoje meno Chappu, informuje portál iMeteo.

Keďže dostala aj pomenovanie, tak pôjde o významnú tlakovú níž a táto sa môže zapísať aj do historických záznamov. Prinesie totiž rozsiahle zrážky, ktoré v Európe vyvolajú povodne.

Výdatne bude pršať v okolí Viedne a na úpätí Álp a výdatný dážď bude zasahovať až nad Záhorie, Malé Karpaty a do oblasti Bratislavy. Tu sa môžu rozvodniť malé rieky. Rakúski meteorológovia vo svojej výstrahe vyzývajú ľudí, aby boli pripravení chrániť seba a svoj majetok. Možné je zaplavenie nehnuteľností a dopravných sietí a môže byť potrebná evakuácia.

Lejak, ktorý dnes príde a viac-menej na našom území zotrvá až do štvrtkového rána, bude pozostávať z niekoľkých vĺn.

Najskôr nás čaká pole výdatného a trvalého dažďa. To začne okolo 9:00 postupovať nad západné Slovensko od juhu a popoludní už bude pršať na celom Slovensku, pričom ťažisko najvýdatnejších zrážok bude na západnom Slovensku.

Večer sa začne všetko zhoršovať. Lejak naberie na intenzite v Rakúsku, Slovinsku, na západe Slovenska, v Maďarsku a Chorvátsku a zároveň v tomto zrážkovom poli začnú vznikať búrky. Tie večer a v noci zasiahnu aj naše územie. Vyskytnú sa najmä na západe, ale nie sú vylúčené ani na východe.

Intenzívne zrážky by mali poľaviť v stredu ráno, no nie nadlho. Počas dňa príde ďalšia vlna.

Slovensko sa povodniam nevyhne

Streda prinesie ďalšiu vlnu dažďa a búrok, ktorá zasiahne predovšetkým stredné a východné Slovensko. Tu však panuje veľké nasýtenie povodí a je takmer isté, že rieky pomerne prudko stúpnu a dosiahnu povodňové stupne. Avizujú to aj hydrologické predpovedné modely.

Veľmi výdatné zrážky by mali na našom území pokračovať až do štvrtkového rána.

Zrážky by mali slabnúť až počas štvrtka a do tej doby naprší na našom území skutočne enormné množstvo zrážok.

Podľa aktuálnych numerických modelov by mohlo spadnúť priemerne od 10 do 30 mm zrážok, ale na západnom Slovensku, prípadne v stredu na Gemeri a v Banskobystrickom kraji spadne aj viac ako 50 mm.

Pripravte sa teda na to, že od dnešného poludnia nás čaká mimoriadne výdatný dážď, ku ktorému sa večer pripoja aj búrky. Zrážky tak na našom území budú veľmi výdatné a môžu spôsobiť problémy.