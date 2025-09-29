Slovenská pošta obnoví prepravu zásielok do USA: Splniť ale musíte jednu dôležitú podmienku, na toto pozor

Ilustračná foto: TASR - Štefan Puškáš

Nina Malovcová
TASR
Príjem tovarových zásielok, ktoré boli deklarované ako darčeky, bol pozastavený od 25. augusta.

Slovenská pošta obnoví od začiatku októbra prepravu zásielok do USA v hodnote do 90 USD (77,10 eura). Uplynulý mesiac bolo možné posielať do USA cez Slovenskú poštu len zásielky obsahujúce dokumenty v tlačenej forme.

Príjem tovarových zásielok, ktoré boli deklarované ako darčeky, bol pozastavený od 25. augusta v reakcii na rozhodnutie americkej administratívy a prepravných spoločností, s ktorými pošta spolupracuje, informovala v pondelok Slovenská pošta.

Upozornenie pre zákazníkov

„Apelujeme na zákazníkov, aby pri podávaní zásielok do USA venovali pozornosť správnemu označeniu obsahu aj deklarovanej hodnote. Pokusy o akékoľvek obchádzanie pravidiel by mohli viesť k opätovnému pozastaveniu prijímania darčekov zo strany prepravcov,“ upozornila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

Slovenská pošta naďalej dočasne neprijíma ostatné tovarové zásielky, ktoré podľa nových pravidiel podliehajú clu. Zároveň intenzívne spolupracuje s poštovými podnikmi a so Svetovou poštovou úniou na aplikovaní riešenia, ktoré umožní čo najskoršie obnovenie prijímania a tranzitu zásielok do USA.

