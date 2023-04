Slováci žijú na dlh a väčšina pritom nevie, čo je to úrok. Prieskum ukázal, že máme slabú finančnú gramotnosť

So spotrebným úverom má skúsenosť približne polovica Slovákov, no viac ako 50 % nevie, čo je ročná percentuálna miera nákladov (RPMN). Zároveň asi 60 % opýtaných nevedelo správne odpovedať na otázku, čo je úrok. Vyplýva to z prieskumu 365.bank, ktorého cieľom bolo zistiť úroveň finančnej gramotnosti Slovákov v oblasti čerpania úverov.

„Percentuálna hodnota RPMN býva vyššia ako úroková sadzba a pre spotrebiteľa je táto cifra najdôležitejšia, nakoľko vie podľa nej vyčísliť, koľko ho bude úver dokopy stáť,“ upozornila Linda Valko Gáliková z 365.bank. Pri čerpaní spotrebného úveru sa ale zhruba 40 % Slovákov rozhoduje podľa výšky úrokovej sadzby.

Nevieme čo je to úrok

Pojem „úroková sadzba“ však nevedelo definovať 60 % respondentov. Iba jeden z desiatich ľudí správne odpovedal na otázku, v akej výške sa úrokové sadzby pohybujú. Banka pripomenula, že vývoj úrokových sadzieb je ovplyvnený sadzbou Európskej centrálnej banky. Tá úrokovú sadzbu od leta minulého roka postupne zvyšuje s cieľom tlmiť vysokú infláciu v eurozóne.

Necelá polovica respondentov v prieskume správne definovala istinu ako sumu peňazí, ktoré si dlžník požičal od banky. Iba 38 % vedelo definovať skratku p. a., ktorá označuje ročnú úrokovú sadzbu. Len dve pätiny opýtaných rozumeli tomu, že spočiatku tvorí väčšiu časť splátky úrok a menšiu časť splátka istiny. Pomer sa časom mení a na konci doby splatnosti predstavuje väčšiu časť splátka istiny a menšiu splátka úroku.

„V praxi to tak znamená, že ak chce klient úver refinancovať pred dobou jeho splatnosti, nemusí sa to vyplatiť, keďže opätovne začne splácať z väčšej časti práve výšku úroku a nie istiny,“ upozornila Valko Gáliková.