Slováci si užívajú ošiaľ z Taylor Swift: Chodia na jej film do kín, tancujú a spievajú. Toto ste ešte nezažili

Taylor Swift vie, ako okolo seba rozpútať ošiaľ. Najnovšie sa jej to podarilo vďaka koncertnej snímke „Taylor Swift: The Eras Tour“, ktorá sa dostala do kín a fanúšikovia zostali nadšení. Ak by ste si mysleli, že len tí americkí, boli by ste na omyle. Na internete sa objavilo viacero nahrávok, ktoré dokazujú, že aj v slovenských kinách to počas premietania skutočne žije.

Zažili ste už koncert v kine? Ak nie, vďaka koncertnému filmu Taylor Swift: The Eras Tour to teraz môžete napraviť. Ako informuje CNN, už počas otváracieho víkendu sa mu podarilo pokoriť rekord vo svojej kategórii. V pokladniciach len v Spojených štátoch a Kanade vyzbieral neuveriteľných 96 miliónov dolárov, vďaka čomu by malo ísť o najlepšie zarábajúci koncertný film na domácom trhu krátko po uvedení.

Tancujú a spievajú priamo v kine

Fanúšikovia Taylor Swift si ho naplno vychutnávajú, vstávajú v kinách zo sedadiel, tancujú a spievajú. A nielen v Amerike, no vyzerá to tak, že aj u nás na Slovensku. Na sociálnej sieti TikTok môžete nájsť viacero videí, ktoré to dokazujú.

Jedna používateľka zdieľala nahrávku z bratislavského Auparku, kde si záznam z koncertu Taylor Swift ľudia poriadne užívali.

Unikátna atmosféra, akú len tak nezažijete

Video zo svojho zážitku zdieľal aj influencer a cestovateľ Milan Bardún, známy aj ako Milan Bez Mapy. „Keď ideš na Taylor Swift do kina v Bratislave a ocitneš sa na trojhodinovom koncerte,“ uviedol v jeho popise.

Ľudia v komentároch boli nadšení z atmosféry, ktorá v kine vládla a chcú ju zažiť tiež.

Nielen v Bratislave

Podobne to vyzeralo napríklad aj v Banskej Bystrici, podľa videa ďalšej fanúšičky, ktorá si podľa jej vlastného popisu vykričala hlas. A dovolíme si odhadnúť, že nebola jediná.

Čo sa týka premietania koncertu Taylor Swift v slovenských kinách, nešlo o jednorazovú záležitosť. A ak patríte medzi jej fanúšikov, stále si môžete takýto zážitok dopriať. Je menšou ochutnávkou predtým, než hviezda zavíta v rámci svojho turné aj do Európy.