Celú pláž môžete mať pre seba a užívať si azúrové more: Tieto miesta stoja za návštevu, no turisti sa tam nehrnú

Každoročne sa tisícky Slovákov vyberú na dovolenku do Chorvátska. Pochopiteľne, je to pre mnohých cenovo dostupná alternatíva a ani cesta sem nie je príliš náročná. Existuje však veľká pravdepodobnosť, že tu stretnete suseda z vedľajšej dediny. Kam sa teda vybrať, ak si chcete užiť dovolenku, no nechcete sa predierať davmi turistov?

prečo turisti niektoré krajiny nenavštevujú;

aká je najmenej navštevovaná krajina na svete;

kde v Európe chodí najmenej turistov;

kde je najmenej turistov, no zároveň je aj najlacnejšie.

Je dôležité poznamenať, že mnohé krajiny nepatria medzi tie najmenej navštevované preto, lebo sú nebezpečné, alebo nemajú čo ponúknuť. Práve naopak. O niektorých sa však človek len tak ľahko nedozvie, na iné je zas o niečo náročnejšie dopraviť sa, no nie je to nemožné. Vybrali sme pre vás zoznam krajín, ktoré ročne navštívi najmenej turistov. Nebudete sa tak musieť pretláčať davmi a v každej z nich si môžete užiť jedinečnú dovolenku.

Tuvalu

Mnohé krajiny, ktoré obľubujú ľudia z celého sveta, musia počet turistov postupne obmedzovať a zavádzať poplatky, pretože to pre domáce obyvateľstvo začína byť neúnosné. Niečo také však nepozná Tuvalu.

Dokonalé pláže a azúrové more ako stvorené na plávanie, šnorchlovanie a objavovanie podmorského sveta navštívi ročne len hŕstka turistov (podľa webu World Data krajinu v roku 2019 navštívilo len 3 600 turistov). Na jednom z ostrovov Tuvalu, Fongafale, nájdete podľa Tour Rom dokonca aj letisko. Turisti sa sem však nehrnú, lebo o možnostiach a krásach, ktoré Tuvalu a jeho ostrovy poskytujú, jednoducho nevedia.

Moldavsko

Ak sa chcete vyhnúť davom, v rámci Európy skvelé možnosti ponúka napríklad Moldavsko. Podľa webu The Best Travel Places ho ročne navštívi okolo 11 000 turistov. Nedostanete sa sem z každého letiska a nie sú tu vychýrené turistické destinácie, na ktoré by ľudia čakali v dlhých radoch.

Vedeli ste však, že Moldavsko produkuje excelentné vína, ktoré dokonca patria medzi tie najlepšie v Európe? Na svoje si tu ale prídu podľa webu Lonely Planet nielen milovníci dobrých vín, ale aj milovníci kultúry a histórie. Navyše, Moldavsko patrí medzi najlacnejšie miesta na svete, ktoré môžete navštíviť.

Kiribati

Vzhľadom na to, že aj Kiribati navštívi ročne len málo turistov, miestni vás podľa CNN privítajú s otvorenou náručou. Podľa tých, čo Kiribati navštívili, pre milovníkov prírody je to raj na zemi, aj keď klimatická kríza sa nevyhýba ani tomuto kútu sveta.

Ako píše web Kiribati Tourism, na svoje si tu prídu najmä fanúšikovia rybárčenia či surfovania, ale aj tí, ktorí radi objavujú kultúru a históriu. Do dnešného dňa tu nájdete pozostatky z čias druhej svetovej vojny, ale aj najväčšiu chránenú morskú oblasť na svete.

San Maríno

Podľa webu One Step 4ward navštívi ročne San Maríno približne 85 000 turistov. Výhodou je, že v porovnaní s Kiribati či Tuvalu sa sem dostanete pomerne ľahko. San Maríno je tvorené dohromady len niekoľkými mestami (je to piata najmenšia krajina na svete), zamiluje si ho však každý dobrodruh.

Po návšteve hradov či ďalších pamiatok si môžete oddýchnuť na pláži Riviera Romagnola so zlatistým pieskom a nádherným azúrovým morom. Avšak tu sa už turistom nevyhnete.

Lichtenštajnsko

Ani Lichtenštajnsko nepatrí medzi krajiny, kam by sa na dovolenku hrnul každý Slovák, aj keď má čo ponúknuť. Ako informuje web The Best Travel Places, je ako vystrihnuté z rozprávky. Milovníci histórie a architektúry môžu preskúmať miestne hrady, dobrodruhovia si zas môžu dosýta užiť krásnu prírodu.

Nevýhodou je, že Lichtenštajnsko nemá vlastné letisko, z okolitých krajín sa sem ale pohodlne dostanete napríklad vlakom.