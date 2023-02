„Skopnem ti ten bicykel, ja som generálna prokuratúra.“ Muž v Bratislave kričal na ženu, lebo nemohol zaparkovať

Včera sa na Facebooku stránky Naše Slovensko objavilo video, na ktorom arogantne vystupuje muž, ktorý konfrontoval dvojicu ľudí, pravdepodobne autorov videa. Vodič sa rozčuľoval kvôli bicyklu, ktorý bol zaparkovaný na chodníku jednej z bratislavských ulíc.

„Ja som generálna prokuratúra,“ vyhlásil muž, ktorý chcel svoje vozidlo zaparkovať práve na tom mieste chodníka, kde už stál odstavený bicykel. Zároveň nezabudol dodať, že on môže vďaka zákonnej výnimke parkovať kdekoľvek, vrátane zákazu státia, parkovania a podobne. Autorom videa príde tiež ukázať pravdepodobne služobný preukaz, no z videa to momentálne potvrdiť nevieme.

Keďže autorom videa zrejme bicykel nepatril, nemohli ho ani z miesta presunúť. Muž popisujúci sa ako pracovník generálnej prokuratúry však v slovníku pritvrdil a dvojici sa vyhrážal, že bicykel skopne: „Ti ho skopnem a potom sa budeš čudovať.“ Na záver dodal, že si situáciu vyrieši po svojom.

O stanovisko sme požiadali aj Generálnu prokuratúru SR. Článok budeme aktualizovať.