Situácia v Poľsku: V hre je aktivácia článku 4 NATO. Varšava zvažuje historický krok a upozorňuje na rastúce hrozby

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Krajina signalizuje, že situácia je natoľko vážna, že potrebuje spojencov.

Na mimoriadnom zasadnutí Úradu národnej bezpečnosti (BBN) v stredu ráno poľskí predstavitelia rokovali o možnosti aktivácie článku 4 Severoatlantickej zmluvy.

Oznámil to prezident Karol Nawrocki, podľa ktorého sa na stretnutí zúčastnil aj premiér Donald Tusk či náčelník generálneho štábu Wieslaw Kukula. Článok 4 umožňuje členským štátom Aliancie spoločné konzultácie, ak sa podľa názoru akéhokoľvek člena ohrozí jeho územná celistvosť, nezávislosť alebo bezpečnosť. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Článok 4 ako predstupeň tvrdších krokov

Aktivácia článku 4 neznamená okamžité použitie vojenskej sily, ale používa sa ako predstupeň k tvrdším krokom, napríklad k posilneniu obrany. „Diskusia sa týkala aj nevyhnutnosti posilnenia poľskej protivzdušnej obrany proti dronom v kontexte spolupráce Poľska so Severoatlantickou alianciou,“ povedal Nawrocki.

Foto: TASR/AP

Zdôraznil, že od prvej chvíle bol v kontakte s vojenským velením a navštívil operačné veliteľstvo ozbrojených síl, kde mu jeho náčelník generál Maciej Klisz predstavil situáciu. „Toto je bezprecedentný moment v dejinách Severoatlantickej aliancie, ale aj v dejinách novodobého Poľska,“ vyhlásil prezident.

Správa od armády do 48 hodín

Ozbrojené sily mu majú do 48 hodín dodať podrobnú správu o situácii. Podľa Nawrockého mechanizmy reakcie fungovali a spolupráca medzi poľskou armádou a spojencami bola efektívna. „Potvrdili sme, že v rámci Severoatlantickej aliancie dokážeme reagovať na tento typ situácie,“ povedal s tým, že sa chce poďakovať všetkým poľským vojakom, predovšetkým pilotom, ako aj spojencom za ich nasadenie.

Šéf BBN Slawomir Cenckiewicz vyhlásil, že bez spolupráce so spojencami z NATO by takáto účinná reakcia nebola možná. „Samozrejme, chceli by sme, aby do Poľska nedoletel žiaden dron, aby nedošlo k žiadnym škodám, ale armáda robí všetko pre to, aby všetky tieto straty minimalizovala,” vyhlásil. Pripomenul, že ide o prvý takýto masívny dronový útok na Poľsko, a vyzval obyvateľov, aby sa spoliehali výlučne na oficiálne vyhlásenia a dávali si pozor na dezinformácie, ktoré sa šíria.

