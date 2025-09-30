Silné zemetrasenie s magnitúdu 6,9 zasiahlo niekoľko ostrovov. Otrasy zeme pocítilo viac než pol milióna ľudí

Aktuálna správa
Dana Kleinová
TASR
Veľmi silné otrasy pocítilo podľa USGS viac než pol milióna ľudí na Visayských ostrovoch v strednej časti Filipín.

Strednú časť Filipín v utorok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,9, oznámil Americký geologický úrad (USGS). V niektorých oblastiach spôsobilo zemetrasenie výpadky elektrickej energie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP a stanice CNN.

Otrasy v stredných častiach Filipín zaznamenali okolo 22.00 h miestneho času (16.00 h SELČ). Tamojší seizmologický úrad upozornil na možné menšie morské vlny vyvolané zemetrasením a naliehal na obyvateľov ostrovov Leyte, Cebu a Biliran, aby sa zdržiavali mimo pláží a nešli na pobrežie.

Otrasy pocítili státisíce ľudí

Epicentrum zemetrasenia bolo približne 11 kilometrov od obce Calape v provincii Bohol s približne 33.000 obyvateľmi.

USGS spočiatku oznámil, že zemetrasenie malo magnitúdu 7,0. Veľmi silné otrasy pocítilo podľa USGS viac než pol milióna ľudí na Visayských ostrovoch v strednej časti Filipín.

Tichomorské centrum varovania pred cunami uviedlo, že po zemetrasení nehrozia vlny cunami a nie je potrebné prijať žiadne opatrenia.

Zemetrasenia sú na Filipínach pomerne bežným javom, keďže tento ostrovný štát sa nachádza na tzv. Ohnivom kruhu. Ide o oblasť v Tichomorí, ktorá je známa intenzívnou seizmickou aktivitou. Väčšina z otrasov je však príliš slabá na to, aby ich ľudia vôbec pocítili.

