Sexy telá, zombies aj rodinné fantasy: Netflix sa pochválil najsledovanejšími projektami posledných mesiacov

Najväčšia spomedzi streamovacích služieb na svete má za sebou pomerne slabšie, no aj tak úspešné obdobie. Potýkať sa musela s úbytkom predplatiteľov i trošku horšou ponukou filmov a seriálov. Ktoré diela vyšli ako najsledovanejšie v najnovšej správe za druhý kvartál roka 2021?

Netflix toho počas druhého kvartálu roka 2021 svojim predplatiteľom ponúkol pomerne dosť, no nie všetko mu aj vyšlo na výbornú. Diváci sa zhodli, že išlo v prevažnej väčšine o priemerné diela, ktoré rýchlo zapadnú prachom a o rok si na ne už veľa ľudí nespomenie. Najnovšia správa, ktorá toto obdobie hodnotí, ale jasne ukazuje, že Netflix pripravil aj množstvo úspešných hitov, informuje web The Hollywood Reporter. Ktoré svojou sledovanosťou doslova vystrelili na vrchol?

Zombie horor absolútnym hitom

Známa streamovacia služba sa pochválila, že najúspešnejším filmom posledného obdobia bol zombie akčák v réžii Zacka Snydera s názvom Armáda mŕtvych (Army of the Dead). Tú si len počas prvých štyroch týždňov od uvedenia pozrelo až 75 miliónov predplatiteľských účtov z celého sveta.

Hororová snímka je tak jedným z Top 10 najsledovanejších filmov, aké Netflix kedy ponúkol a zároveň pridal informáciu, že z výsledkov vyplýva, že až 36 % všetkých predplatiteľov Army of the Dead videlo.

Darilo sa ale aj iným žánrom. Svojou sledovanosťou prekvapila dráma režiséra Paula Weitza s názvom Otcovstvo (Fatherhood). Snímku v hlavnej úlohe s Kevinom Hartom videlo až 74 miliónov predplatiteľov. O viac ako dve desiatky miliónov predplatiteľov videlo počas prvých štyroch týždňov od uvedenia animák Pripojení (Mitchells vs. The Machines). Výsledok 53 miliónov ale stačil na to, aby sa stal najúspešnejším pôvodným animovaným filmom Netflixu.

Komiksový seriál jednotkou

Zo seriálovej produkcie sa najviac počas druhého kvartálu darilo celkom prekvapivo komiksovému seriálu Sweet Tooth: Chlapec s parožím (Sweet Tooth). Ten si pozrelo až 60 miliónov predplatiteľov a je prekvapivé, že seriál zatiaľ aj napriek obstojným výsledkom sledovanosti a pozitívnym reakciám divákov i kritikov nebol obnovený na druhú sériu. To sa, naopak, nedá povedať o druhom najsledovanejšom seriáli tohto obdobia. Fantasy seriál Shadow and Bone si pozrelo 55 miliónov predplatiteľov a druhú sériu už dostal.

Mnohí analytici vkladali veľké nádeje aj do druhej várky epizód prvej série francúzskeho projektu Lupin. Ten prvou polovicou série doslova valcoval sledovanosť na Netflixe a predpokladalo sa, že niečo podobné sa zopakuje aj teraz. Došlo však k prepadu sledovanosti – počas štyroch týždňov si nové epizódy pozrelo „len“ 54 miliónov divákov.

Prepad Too Hot to Handle

Medzi najsledovanejšie diela sa dostala aj kuriózna reality show zoznamka Too Hot to Handle, ktorej novú sériu si pozrelo 29 miliónov predplatiteľov. Zaujímavé pritom je, že pri druhej sérii došlo k prepadu z čísla 51 miliónov, čo je počet predplatiteľov, ktorí videli prvú sériu.

Streamovací gigant býva ale za techniku spracovávania sledovanosti často kritizovaný. Za plnohodnotné zhliadnutie čohokoľvek počíta všetky videnia, ktoré presiahnu limit 2 úvodných minút. Vtedy totiž podľa Netflixu bolo zhliadnutie diela zámerné a dobrovoľné. Mnohí preto tento spôsob počítania sledovanosti berú s rezervou.

Prišiel o pol milióna predplatiteľov

Netflix sa okrem iného ale pochválil aj nie príliš pozitívnymi výsledkami. Počas druhého kvartálu prišiel o takmer pol milióna predplatiteľov, píše web Screenrant.

Spoločnosť to dáva za vinu končiacim sa protipandemickým opatreniam a zrušeným lockdownom, čo ľudí prinútilo predplatné zrušiť, keďže na sledovanie obsahu majú opäť menej času. Tento počet predplatiteľov však Netflix stratil na území USA a Kanady.