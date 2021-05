Netflix to tentokrát skúša na predplatiteľov zombie hororom od režiséra Justice League. Medzi Slovákmi je to hit

Žáner hororových zombie filmov bol na nové námety posledné roky viac-menej chudobný. Sem-tam sa v ponuke streamovacích služieb objavilo nejaké to „béčko“, svojich zástupcov mali ale podobne ladené projekty len v úspešných seriáloch zo sveta The Walking Dead. Aj preto mnohí vítali nápad režiséra Zacka Snydera, ktorý nedávno po dlhých mesiacoch čakania konečne uviedol gigant Netflix. Stojí za zhliadnutie?

Ak by sme mali čo najúprimnejšie zodpovedať predchádzajúcu otázku, záležalo by to vo veľkej miere od toho, na aké recenzie a hodnotenia divákov sa budete pozerať. Opäť raz totiž nastal rozkol medzi tunajšími (teda slovenskými a českými) a tými zahraničnými. A pomerne dosť razantný. Na úvod ale prezradíme, že úplná strata času novinka Armáda mŕtvych (Army of the Dead) nie je. Vytknúť sa jej ale, samozrejme, čo-to dá.

Neokukaný námet zombie hororu

Na úvod treba uviesť, že vonkoncom nejde o prvý Snyderov pokus o zombie horor. Podobným filmom totiž vo svete veľkého Hollywoodu debutoval. v roku 2004 dostal príležitosť režírovať remake rovnako slávneho hororu Úsvit mŕtvych (Dawn of the Dead). A už pri debute ukázal, že je veľkým režisérom, ktorý vie ako na to.

Dnes má Zack Snyder 55 rokov a na konte niekoľko úspešných, akciou a efektami nabitých filmov, o ktorých, veríme, netreba viac hovoriť. Ako ale dopadol návrat k jeho žánrovým začiatkom?

Novinka streamovacej služby Netflix sľubovala všetko, na čo sme pri Snyderovej tvorbe zvyknutí. Teda množstvo krvi, akcie, prepracovaných efektov a množstvo ďalších ingrediencií, vďaka ktorým si Zack okolo seba vytvoril taký malý kult, vrátane neokukanej zápletky.

V jeho novom akčnom hororovom počine sa presúvame do Las Vegas, ktoré zaplavia oživené a po ľudskom mäse bažiace mŕtvoly. Mesto sa však pred vypuknutím najhoršieho podarí uzavrieť a vytvoriť z neho karanténnu zónu, z ktorej niet úniku, a do ktorej sa dostať taktiež nie je v silách všetkých. Až na pár vyvolených.

Keďže v Las Vegas zostalo s horou zombies doslova všetko, vrátane trezorov s rozprávkovými sumami peňazí, rozhodne sa jeden z majiteľov tamojšieho kasína, že chce svoje peniaze späť. Keďže sám na to nemá, povolá do Vegas partiu žoldnierov, pričom ich veliteľom je špecialista na otváranie akýchkoľvek trezorov, bez ktorého sa nepohnú.

Vždy to niečo pokazí

Už synopsa k filmu naznačuje, že o akčné a efektami nabité scény núdza rozhodne nebude. Napokon, prezradil to už samotný trailer. No aj napriek tomu Army of the Dead aj s hviezdnym a obľúbeným režisérom na čele, nie je úplne kvalitným počinom.

Neokukaná zápletka totiž mohla ponúknuť aj omnoho viac a dosť padá na prihlúplych dialógoch a scénach, ktoré boli pre samotný dej úplne zbytočné. A to je zrejme aj najväčšia chyba Snyderovho najnovšieho počinu. Akoby totiž zostal zakliesnený v tom, že musí divákom podsunúť ako na striebornom podnose čo najdlhší príbeh, aby sa na všetko zlé a nepotrebné v ňom zabudlo.

Netflixu skrátka idú lepšie seriály

Army of the Dead mohol byť jedným z top blockbusterov roka. Už neraz sa ale ukázalo, že Netflix to s filmami takého kalibru jednoducho nevie a aj názory fanúšikov hovoria jasne – obľúbená streamovacia služba by sa radšej mala držať tvorby seriálov, ktoré jej idú o triedu lepšie. Možno aj v prípade tohto filmu by jeho seriálová verzia dopadla omnoho inak. To by ale musel jeho režisér premýšľať trošičku inak (a mať aj značne vyšší rozpočet).

Nielen miestami hlúpe dialógy a zbytočné scény sú však tým, čo sa divákom zrejme páčiť nebude. Ťahúňom filmu má byť herec Dave Bautista, ktorý si srdcia nerdovských fanúšikov získal vďaka účinkovaniu v komiksovkách od Marvelu (Guardians of the Galaxy, Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame). On a jeho ďalší hereckí kolegovia, o ktorých existencii doposiaľ azda nikto okrem Snydera nepočul, doslova od dopozerania snímky odrádzajú. Obsadenie je nesympatické a na konci vo vás zanechá pocit, že nebyť ich, zrejme by ste z filmu boli nadšení.

Po vizuálnej stránke ale ide o naozaj vydarené dielko a je vidieť, že Snyder svojich verných fanúšikov sklamať nechcel. Pompézne akčné scény (a nielen tie, v ktorých sa objavujú nemŕtvi zombies) vás nadchnú a možno vo finále aj zmiernia kritické postoje k dielu samotnému. Sem-tam tvorcom dokonca vyšiel aj humor, aj keď ho je žalostne málo a aj z tohto množstva treba tak tri štvrtiny úplne odignorovať, pretože scény humorné nie sú ani náhodou.

Hit (nielen) medzi slovenskými divákmi

Je škoda, že Army of the Dead nevyužil svoj potenciál lepšie, rozhodne totiž na viac mal. Čo sa však dá robiť s mizerným obsadením, ktoré režisér na obraze dusil dlhých 148 minút (áno, skutočne to bolo priveľa a filmu samotnému by v konečnom dôsledku stačilo aj 80 minút) bez toho, aby niečo rozumné predviedli. Nápad to skutočne nie je zlý, na čom sa zhodlo viacero divákov doma i v zahraničí.

Zombie novinka od Netflixu však jednoznačne útočí skôr na jednoduchšieho (amerického) diváka, ktorý už kvôli lockdownu pred streamovacími službami presedel príliš veľa času. Aj preto sú zrejme v zahraničí hodnotenia naprieč filmovými webmi akosi lepšie. Príkladom je (zvyčajne kritickejší) Rotten Tomatotes, kde pri filme svietia dve zaujímavé čísla. 76 % od „bežných divákov“ a 70 % na základe recenzií kritikov. Oproti tunajšiemu webu ČSFD je to o dosť viac. Česko-slovenským divákom sa totiž Snyderova novinka páčila len na 56 %. A to je aj napriek tomu, že snímka aktuálne vládne netflixovskému rebríčku najsledovanejších filmov, pomerne málo.