Väčšinu ľudstva zabil neznámy vírus, deti sa rodia ako napoly zvieratá: Bizarný seriál na Netflixe je hitom aj na Slovensku

Už je to nejaký ten piatok, čo nám najpopulárnejšia spomedzi streamovacích služieb predstavila nejakú pútavú novinku, ktorá by sa za svoje hodnotenia nemusela tak úplne hanbiť. Zdá sa, že to konečne vyšlo. Aj medzi slovenskými predplatiteľmi totiž sledovanosti na Netflixe kraľuje už takmer dva týždne novinka o chlapcovi s jeleními parohmi.

Z názvu by sa dalo predpokladať, že pôjde o seriál o maškrtníkoch, ktorí chcú nájsť bájnu zúbkovú vílu. V tomto prípade ale ide o úplný opak a novinka s názvom Sweet Tooth: Chlapec s parožím (angl. Sweet Tooth) rozpráva celkom iný príbeh.

Seriálová novinka od Netflixu je inšpirovaná rovnomennou komiksovou predlohou autora Jeffa Lemira, ktorá patrí medzi stále relatívne nové a neokukané príbehy (a na Slovensku aj neznáme). Prvé číslo zo 46-dielnej komiksovej série vyšlo v septembri 2009 a mnohí nepredpokladali, že by sa niekedy mohli dočkať aj jeho seriálovej alebo filmovej verzie. Netflix dal ale projektu napokon zelenú.

Postapokalyptický svet, v ktorom sa rodia divné deti

Nech už teda názov napovedá čokoľvek, Sweet Tooth je príbehom o postapokalyptickom svete, v ktorom neznámy vírus vykynožil väčšinu populácie a spôsobil zvláštne následky. Ľudia sa totiž začali rodiť ako hybridy zvierat a ľudí.

Jedným z takýchto hybridov je aj chlapec menom Gus – napoly človek, napoly jeleň, ktorý, tak ako aj ostatní jemu podobní „ľudia“, sú tŕňom v oku tých „zdravých“. Keďže nikto nevie, či sú tieto hybridy pôvodcami smrteľného vírusu alebo len jeho dôsledkom, „zdraví“ jedinci sa ich boja a lovia ich.

V tomto nepokojnom svete sa Gus, žijúci v divočine, rozhodne hľadať spolu s ostatnými jemu podobnými ľuďmi odpovede na otázky a nájsť jeho dávno stratenú matku, o ktorej si myslel, že už nežije.

Je to pre deti, nie je to pre deti…?

Aj keď sa to možno zdá ako príbeh pre deti, nie je to úplne tak, i keď pôvodná komiksová predloha má fanúšikov najmä medzi mladším publikom. Novinka Sweet Tooth je určená predovšetkým milovníkom temnejších fantasy príbehov a tým seriál od Netflixu rozhodne je. Čo mu však mnohí najviac vyčítajú, je práve neznalosť svojej cieľovej skupiny. Pri žánrovom zaradení svieti heslo (ako jedno z mnohých) „rodinný“, no je to veľmi ťažké dedukovať. Na jednej strane je totiž príbeh samotný pomerne detinský, na druhej strane ale stvárnenie rozhodne úplne detské nie je. Preto tak ani samotní rodičia nevedia, či seriál svojim potomkom pustiť alebo nie. V jednom sa ale zhodli – je to aj napriek všetkému veľmi vydarené prekvapenie.

Kvôli pandémii boli kiná zatvorené, a tak nájsť nejaký nový rodinný film alebo seriál, bolo prakticky nemožné. Streamovacie služby sa totiž len predháňali v nákupoch filmov iných štúdií a na vlastné projekty im akosi nezostal čas (a opatrenia im vlastne ani nedovolili produkovať niečo vlastné). Rok 2021 je ale rokom znovuobnovenia všetkého a predplatitelia Netflixu tak dostali prekvapenie v podobe tejto novinky.

Na prvý pohľad (teda podľa traileru) sa zdá, že pôjde o dielo plné klišé, ktoré si nikto neužije, len mladiství. Už ale dávno neplatí, že rozprávky sú len pre deti. A obzvlášť nie tie nakrútené podľa komiksových predlôh vydavateľstva DC.

Sweet Tooth je aj napriek všetkému skutočne skvelá jednohubka, v ktorej dôjde aj na drsnejšie zábery. Postapokalypticky svet je totiž téma, v ktorej na to rozprávkové môžete celkom zabudnúť, keďže ide najmä o prežitie. Aj vďaka zasadeniu deja (a malej podobnosti s tým, čo sa deje v reálnom svete) tak dochádza k zaujímavým prechodom z „ňuňu sveta“ do sveta, kde si budete zakrývať oči.

Chyby sa nájdu, ale dajú sa ospravedlniť

Tvorcom tento žánrový hybrid skutočne vyšiel a 8 epizód bolo na prvú sériu napokon aj pomerne málo. Je to ale celkom solídny začiatok a všetci diváci, ktorí Sweet Tooth dali šancu, sú už teraz zvedaví, kam sa príbeh poberie. Treba už len dúfať, že tým správnym smerom.

Samozrejme, nie je to úplne bez chýb. V maskérni mali totiž zrejme občas problém s nedostatkom materiálu, čo spôsobilo, že niektoré scény vyzerajú ako z lacného béčka. Sem-tam dokonca aj zaostáva scenár a je vidieť, že oproti komiksovej predlohe sa museli tvorcovia popasovať s odstránením množstva brutality a depresie, ktorými je pôvodné dielo doslova popretkávané.

Tam, kde ale museli ubrať, zas pridali. Vo výsledku tak dostávame veľmi pekne spracovaný príbeh s pútavým soundtrackom, krásnou kamerou a dokonca aj chvályhodnými hereckými výkonmi. Toto všetko vás prinúti aj napriek slabšiemu úvodu zotrvať do konca a fantasy novinku si obľúbiť.

Prekvapenie, ktoré všetci chvália

Hodnotenia Sweet Tooth naprieč filmovými webmi hovoria jasne. Je to jedno z mála prekvapení, ktoré Netflix tento rok prichystal. Diváci sa vyjadrujú viac-menej v pozitívnych slovách, hoci stopercentné hodnotenia nedávajú. Na ČSFD svieti pri tejto novinke hodnotenie (zatiaľ) 76 %, podobne je to aj na portáli IMDb, kde Sweet Tooth používatelia ohodnotili počtom bodov 8,2 z možných 10. Rovnako pozitívne hodnotenia má novinka aj na zvyčajne kritickejšom webe Rotten Tomatoes, odkiaľ si novinka odniesla hodnotenia 98 % od kritikov a 91 % od divákov z publika, čo je viac než slušné.

Sweet Tooth je ambicióznym projektom, ktorý si neužijú len fanúšikovia Pottera, Pána prsteňov či Artemisa Fowla a podobných popkultúrnych fenoménov. Novinka od Netflixu je veľmi svojská, má však mimoriadny potenciál stať sa novou kultovou záležitosťou a už teraz jej držíme prsty v tom, aby sa tak stalo. A rýchlo sem s novou sériou.